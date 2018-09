Setién: "Este partido va a ser un ejercicio de paciencia"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido una interesante rueda de prensa, en la que ha tratado diferentes temas, que son los siguientes:

Situación del grupo: "El grupo está muy bien, prácticamente no nos han quedo secuelas de golpes en Gerona. Tenemos a todos los jugadores disponibles, quizá el que necesite algo más de entrenamiento es Feddal. William se ha entrenado con el grupo con todas las consecuencias. No tenemos ningún jugador dañado y todos a están a disposición del equipo. No tenemos mucho tiempo para preparar los partidos, pero tenemos muchos mecanismos ya trabajados, ya hicimos un trabajo extra en pretemporada y con cuatro cosas que podamos comentar y hablar del rival, más o menos lo tenemos controlado. Preparamos el partido en condiciones".

El Leganés: "Ya hemos visto la igualdad que hay. El partido que hizo el otro día contra el Barcelona fue muy serio. Estuvo muy bien. Cambió su manera de jugar, es un equipo intenso, con muy buenos jugadores que nos pueden comprometer y la realidad es que estamos muy preocupados con este partido porque va a ser un ejercicio de paciencia. Tratar de tener el control, no perderlo. Nos van a dar el balón pero luego hay que hacerle daño, a la contra tienen jugadores rápidos, calidad para definir bien y es un partido bastante comprometido y hay que estar muy atentos para hacerlo bien".

La Liga: "Todavía es muy pronto, es el principio del campeonato y todavía hay muchos equipos a los que les falta encontrar su mejor versión. Otros han llegado ya a su mejor versión, pero esperaría un poco más para sacar conclusiones. Hay tres equipos que van a estar ahí, Atlético, Madrid y Barça y luego una serie de equipos, Sevilla, Valencia, que aunque no hayan empezado bien estarán ahí, nosotros si tenemos nuestra línea de rendimiento podemos estar ahí. Hay que esperar también a equipos como la Real, el Espanyol, que es un buen equipo. El Celta… Esperaría un poco más para ver lo que va marcando cada uno".

Triunfo en Montilivi: "Siempre trato de decirles a los futbolistas que lo importante son las cosas que podemos controlar y ahí lo hacemos bien. No quiero darle más importancia que la que tiene el resultado. Es verdad que valen los tres puntos, pero lo que más vale son las sensaciones que transmite el equipo y desde que empezó el campeonato han sido extraordinarias, pero en líneas generales el equipo ha jugado muy bien, ha tenido muchas ocasiones y en general ha sido mejor que el rival. La victoria ha sido un bálsamo para el entorno. Para mí lo mejor es que los jugadores estuvieran bien. El otro día seis o siete jugadores estuvieron a un nivel altísimo".

Rotaciones: "Vamos a ir rotando, es lo que hemos hecho. Los jugadores están en un momento extraordinario, todos quieren estar en el campo, pero a mí me toca tener que administrar esta situación. Yo tengo que ver las cosas más a largo plazo. Hay jugadores que están muy bien pero esto lo tenemos que mantener en el tiempo. Mientras haya jugadores que aprieten desde atrás y tengan la ilusión y ganas de jugar pues habrá que hacer cambios. Prefiero tener a todo el mundo con la chispa que no dejar alguno sistemáticamente fuera".

Loren y Francis: "Siempre uno se alegra por todo. Lo primero por el equipo, un gol que nos dio la victoria y que era muy importante. Después me llevé una alegría añadida por el hecho de que Francis que dio una asistencia extraordinaria y como delantero necesita goles. Se dio una circunstancia que a mí me alegró mucho y que fueran ellos. Me hubiera alegrado si lo hacen otros".

Joaquín: "100 victorias. Le diré que tiene tiempo de ir sumando. Seguro que en muchas de esas victorias él ha participado. El otro día no consiguió marcar, dio en el palo, pero la actitud con la que salió él y los otros dos compañeros que salieron fue extraordinaria. Esto es clave, necesitas que la gente salga con chispa. Joaquín, Lo Celso, Javi García estuvieron muy bien".