Además de analizar el encuentro ante el Levante, el entrenador del Betis, Quique Setién, ha tratado otras cuestiones con respecto a su futuro.

¿Teme por su futuro?

"Yo no pienso en eso. La realidad es que me centro en el trabajo. Trato de no desgastarme en este tipo de cosas que no puedo controlar. Asumo lo que toca. Cuando disfrutamos hemos disfrutado y ahora toca apechugar. Ahora, el trabajo. Tratar de convencer a los futbolistas que les afecte lo menos posible para que en el campo den lo mejor de sí mismos".

Cánticos de la afición

"Estaba relativamente tranquilo, como ahora. Humildemente uno trata de hacer el trabajo lo mejor posible. A veces las cosas no salen. No puedo hacer más de lo que hago. Trabajo todo el día para que mi equipo juegue bien y gane".

Relación con la afición

"Ha fallado en algunos momentos; en otros, no. Ahora toca esto porque los resultados no son los que desea la gente. La gente quiere ganar, sólo quiere ganar. Es lo único que le importa. Si gana todo vale, esto es una opción y está bien. Que quieren que juguemos de otra manera, pero a lo mejor puede ir a mejor o peor. Con nuestra manera de jugar las cosas nos han ido bastante bien. Siempre tengo una perspectiva de lo que ha pasado y veo el futuro con ilusión y con alegría. Yo no soy adivino pero se pueden ganar los partidos y si no ganamos, ya veremos qué pasa".

Recuperar a Sergio León

"Otra cosa que yo tampoco te puedo decir. Muchas acciones en los entrenamientos van encaminadas a finalizar acciones en esa fase del juego. Uno trata de poner situaciones en el entrenamiento para que luego se reproduzcan en el partido. Esto es poco entrenable, después está el control del estrés, el momento de inspiración, lucidez... de cosas que aparecen y desaparecen en un futbolista a lo largo de los meses. Lo hemos visto en muchos equipos. Lo único que queda es trabajar. Él primero me tiene que transmitir, como todos, esa motivación hacia mí para que yo perciba que su participación en el partido va ser decisiva como la de otro. Uno decide en función de lo que ve en los entrenamientos y los partidos. Siempre se recurre a los que juegan menos cuando no van bien las cosas. Sergio puede ser una opción, pero cualquier jugador tiene que estar en condiciones de competir, entrenar para demostrar que luego en el partido van a estar en el partido para rendir al máximo".

¿Se ve en el Betis si no va a Europa?

"Ya llevo un año y pico aquí. He pasado por diferentes procesos y voy conociendo un poco cómo funciona esta ciudad y el beticismo. Sé que es verdad que el otro día un buen número de aficionados indicaron que no quería que siguiera, pero también hay muchos que valoran positivamente el trabajo que hacemos. Sé de la importancia del resultado, otros ven mucho más allá. Hoy eres un héroe y mañana un villano. Esto hay que asumirlo. Todo es inmediato, nadie se para a analizar las cosas y nadie se para a analizar el fútbol. Lo único que importa es ganar. Hay momentos y momentos. Hay muchos equipos, mirad el Madrid, ha ganado varias Champions seguidas y ahora está fuera. Si te metes en esta dinámica de derrotismo y cambios... Aquí ya sabéis de esto. No tengo ningún problema. Estoy tranquilo con mi conciencia y trabajo. Estoy contento en muchas cosas".