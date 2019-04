Quique Setién, entre su futuro en el Betis y el Valencia

No es un partido más para Quique Setién el duelo de esta noche entre el Betis y el Valencia, aunque el preparador bético se mostró tranquilo con su futuro y también con las aspiraciones europeas de su equipo. "Es un partido importante, como todos los que hemos jugado este año, no ha habido ni uno que no lo haya sido", indicó Setién, que también mostró sus ganas de vencer al cuadro ché.

"Aunque mañana perdamos quedarán 15 puntos que podrían ser suficientes para meternos en Europa. Estamos fuertes, convencidos de que podemos sacar el partido adelante. Tenemos ese cierto resquemor de los enfrentamientos que hemos tenido este año contra el Valencia. No hemos podido ganarles aunque lo hemos merecido. A ver si hacemos las cosas bien para dar un buen rendimiento y sacar los tres puntos para estar más cerca del objetivo que queremos, que estar en Europa", indicó el técnico, al que no le preocupa la opinión dividida sobre su persona e incluso prefiere quedarse con los que sí lo valoran: "Hay muchísimos béticos con los que me encuentro que creen en lo que estoy haciendo. Entienden que hay un proyecto, una previsión de futuro. Que te puedes equivocar en las cosas, pero que el equipo y el club van avanzando. Hay muchas cosas buenas a las que agarrarnos. Me encantaría convencer a todos, para eso trabajo, pero desde que empecé como futbolista unos me decían que no corría y otros que jugaba muy bien. Nunca dejé indiferente a nadie. No es mi intención, pero no puedo controlar los gustos de la gente. No soy caprichoso, trato de valorar muy bien las cosas que hago. A veces uno acierta y en otras se equivoca. Nadie tiene la llave de esto".

Realizó el técnico una valoración de la temporada y esa dificultad añadida de jugar tres competiciones. "Trabajo para conseguir lo que queremos, que es entrar en Europa. Ya dije que habíamos conseguidos cosas el año pasado que esperaba en tres años. En éste nos está costando más, llevamos disputados 14 partidos más, y 14 partidos importantes, en los que hemos hecho las cosas bien. Todo sirve de experiencia. Uno tiene la opción de quedarse con las cosas buenas o las malas. Si hay alguien que quiere tenerlo ya todo, se respeta, pero tenerlo ya todo es muy difícil", indicó el técnico, que también tuvo palabras para el Ajax y para Pep Guardiola: "Nos ha enseñado mucho fútbol, ha sido un referente desde los 70, el Ajax de Cruyff, que era una delicia verlo jugar. Me alegro mucho de que esté ahí. Me entristece que se metan con Guardiola, que es una referencia para miles de entrenadores en el mundo. Alegrarse de los fracasos de los demás es una aberración".

Sobre el partido de esta noche, Setién espera que tenga similitudes con los que ya ha disputado este año contra el Valencia. "Ni Marcelino ni nosotros vamos a cambiar seguramente. Podemos prever un partido como los anteriores, en los que vamos a controlar el espacio y tener más el balón. Vamos a sufrir pérdidas y contras, estos jugadores que tienen son muy buenos y nos pueden crear problemas. Los goles que nos metieron en la ida de la Copa es una señal inequívoca del potencial de este equipo", señaló el técnico bético, que destacó el buen momento que atraviesa el conjunto ché: "Cuando el porcentaje de acierto es muy alto pueden pasar estas cosas, sobre todo ahora con el Valencia que está en un momento extraordinario. Tira del vestuario y mete gol. Va a ser un partido como los recientes, con mucha igualdad, aunque algunos de ellos los podríamos haber ganado. Hay que concretar las ocasiones y ser eficaz en tu área. A ellos ahora les sale todo, cualquiera que chute la mete. Trataremos de minimizar el potencial y el momento en el que están. Tenemos cierto resquemor, esa frustación de tener las cosas a un paso y no conseguirlas".