Quique Setién: "Estoy indignado con la expulsión de Lo Celso"

Quique Setién habló de una mezcla de sentimientos al término de la eliminatoria contra la Real Sociedad. La clasificación para cuartos de final alegra al cántabro, que aseguró estar "indignado" por la acción que supuso la expulsión de Lo Celso por doble amarilla.

La valoración del partido ante la Real Sociedad

"La valoración es muy positiva. La Real es un equipo fuerte, que siempre nos ha comprometido, y nosotros a ellos, pero juega bien, tiene recursos y gente poderosa. Los partidos ante ellos han sido igualados, con alternativas, y creo que hemos hecho algunos méritos más para pasar. No ha sido fácil, le doy muchísimo mérito, porque estábamos justos en cuanto efectivos y fuerza, y hay jugadores que llevaban tiempo sin jugar, otros con muchos minutos, y los felicito. Ha habido momentos de buen juego".

La expulsión de Lo Celso

"Estoy bastante indignado. Le estoy advirtiendo al cuarto árbitro, que el cambio no es ese, que estaba Loren lesionado. Mientras no salga el jugador al campo, yo puedo cambiar. Y le dije inmediatamente que lo cambiara y no hizo ni caso. Le dije a Gio que no saliera y él se lo decía al árbitro. Me gustaría que me explicaran por qué. El cuarto árbitro estaba advertido".

El Betis sigue vivo en todas las competiciones

"Decimos que este equipo, poco a poco, va creciendo. Damos pasos importantes. Quizás no a corto plazo, pero sí si se ven las cosas con perspectiva. Hay que confiar en este equipo. Con las dificultades que hemos tenido, con los lesionados, el venir a un campo como éste y dar el nivel que hemos dado, tiene un mérito extraordinario. El otro día perdimos, jugamos bien; en Huesca no estuvimos bien... Independientemente que en ocasiones no demos el nivel, hay que confiar en el equipo. Esto es lo que veo y nunca he perdido la fe ni la confianza".