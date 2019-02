Quique Setién: "Tuvimos que ser más inteligentes"

Del todo a la nada. Del 2-0 a un empate que sabe a poco y que deja al equipo y a la afición con un mal sabor de boca. También al técnico Quique Setién, que fue claro al analizar un partido en el que "jamás" debió conceder el Betis el segundo tanto.

"Teníamos el balón en el campo rival y la posesión se debió haber gestionado de otra manera, pero las ganas de ir a por el tercer gol nos hicieron encajar un empate en un encuentro que estaba ganado. Quizás el 2-0 era un premio excesivo para nosotros, pero teniendo así el marcador tuvimos que ser más inteligentes para jugar de otra manera", afirmó el cántabro, que destacó también el choque realizado por el Valencia, "un auténtico equipazo": "No tuvimos controlado el partido en ningún momento. Teníamos el balón, pero el rival sabía cómo atacarnos y esperaba paciente para penalizar nuestros errores. En la primera parte el Valencia ya demostró sus virtudes con esas rápidas salidas. Así llegaron sus tantos y alguna ocasión más en la primera parte provocada por nuestras pérdidas. Le dimos la vida que necesitaban”.

En este sentido, Setién incidió en que el Betis tuvo que "gestionar de otra manera el choque para no conceder tanto". "Nos faltó un punto de tranquilidad y paciencia. Lo habíamos hablado, pero es más fácil decirlo que hacerlo. El jugador siempre quiere más y nuestra mentalidad es la de ir hacia adelante. Pero hay momentos y momentos y esa lectura no la hicimos bien", se lamentó el preparador verdiblanco, que añadió: "Con 2-0 no podíamos pretender ir a por más cuando había que controlar el choque. Esto nos debe servir de experiencia y aprendizaje, porque nunca debimos permitir el empate. Un gol, puede. Dos ya no, aunque ambos tantos del Valencia llegaron de acciones extraordinarias con dos grandes pases y finalizaciones. Hay que darle mérito al Valencia también”.

Además, Setién destacó que algunos de sus jugadores notaron la carga de partidos: "William Carvalho venía de superar un problema en la rodilla y forzó para estar en este partido; a Joaquín se le hizo largo el partido al actuar de carrilero y a Guardado le faltó control al final por el cansancio. El ritmo de partido nos pudo pasar factura, pero cuando pasa eso hay que gestionar mejor el balón y los esfuerzos", explicó.