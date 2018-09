Quique Setién: "“El plan B es hacer mejor el plan A”

Satisfecho por el triunfo e incluso tranquilo. Confiando en que llegaría. Así se mostró en la rueda de prensa Quique Setién, que dijo "estar tranquilo" en esa recta final, en la que tenía la corazonada de que su equipo "marcaría para culminar tanta superioridad" mostrada ante el Leganés, ante el que no había plan B: "El plan B es hacer mejor el plan A".

"Sabíamos que era un ejercicio de paciencia y que teníamos que controlar las contras, que alguna ha cogido el Leganés, porque te marcan y te quedas con cara de tonto", afirmó el técnico, contento con el trabajo de sus jugadores pese a que el gol llegase tan tarde: "Lo hemos hecho bien ante 10 jugadores metidos en su área que no dejaban espacios. En encuentros así es necesario tener un punto de inspiración o suerte que no llegó hasta el final para lograr un triunfo merecido", apuntó el santanderino, para quien "no hay nada que corregir cara al futuro". "Hicimos todo lo que teníamos que hacer. Nos vamos a tener que acostumbrar a este tipo de partidos. En general tenemos esa capacidad para meter al rival en su campo, pero necesitamos paciencia y eficacia para atacar en tan poco espacio".

En esta línea, Setien prosiguió: "Los jugadores lo intentan y unas acciones salen bien y otras no. Meter gol ya es más complicado. Hay cosas que uno no puede controlar, como hacer un buen control, levantar la cabeza, desmarques de rupturas... Llegará el día en que metamos pronto y goleemos", explicó el preparador heliopolitano, seguro de su estilo: "No hay plan B. El plan B es hacer mejor el plan A. Sólo nos queda acertar con buenos centros, remates. A veces sólo nos falta precisión y tomar buenas decisiones en el momento justo, como en el gol de Loren. El punto de inspiración aparece o no, pero no se les puede pedir más a los futbolistas porque ocasiones siempre tenemos más que el rival".

Sobre las rotaciones ante el Leganés en la alineación explicó: "Sigo una política que siempre me ha dado buen rendimiento. Siempre es mejor sacar a un futbolista del equipo cuando lo hace bien que cuando lo hace mal. Quiero que todos los futbolistas estén metidos. Me han encantado Joel, Barragán, Tello y otros que han demostrado que pueden estar ahí. Francis podría haber jugado, pero alguno se tiene que quedar fuera. Es importante que todos sepan que tienen oportunidades de jugar en una temporada tan larga".