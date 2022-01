Rakitic: "Estamos enfadados, se ha ido claramente en contra nuestra"

Ivan Rakitic ha mostrado públicamente la sensación de enfado que hay en el interior del Sevilla, por cómo se han desarrollado los acontecimientos desde el lanzamiento del palo que impactó en Joan Jordán y la reanudación del partido sin que pudiera jugar el damnificado. "Han ido claramente en contra del Sevilla", ha dicho, en referencia tácita al trato de los comités federativos.

El centrocampista del Sevilla mostró su enfado desde sus primeras palabras en SFC Radio, al ser preguntado cómo estaban los integrantes del equipo. "Pues enfadados. Enfadado, porque creo que el equipo no se merecía caer hoy. Creo que chutaron una vez a portería en la segunda parte y ha entrado y eso nos ha castigado mucho. Hemos intentado en la segunda parte ir mucho a por el segundo gol".

El suizo-croata insistió en el enfado. "La verdad es que estamos enfadados, enfadados por muchas cosas, se ha ido claramente en contra nuestra, y eso no puede ser", dijo, después de que el Comité de Competición obligara a la reanudación este domingo y el Comité Nacional de Segunda Instancia (apelación) no atendiera el recurso del Sevilla, que arguyó que se sentía perjudicado al no poder jugar hoy Joan Jordán, el futbolista cuya agresión motivó la suspensión del derbi.

Sobre el desarrollo de la reanudación del partido, Rakitic entiende que hubo un despiste que pagó muy caro el Sevilla cuando mejor estaba. "Pasa justo el gol cuando mejor atacábamos y estábamos y no merecíamos eso. Es una pena".

Sin embargo, puso el énfasis en levantar el ánimo ya: "Pero tiene que levantarse el equipo, todavía queda mucho y vamos a estar a tope seguramente. Vamos a ir a por todo, olvidarlo rápido. Pedir a la afición que vea el esfuerzo que ha hecho el equipo y vamos a ir a por todo, a ganar en Valencia".