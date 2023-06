Rodri, brillo en el escaparate

El futbolista del Betis Rodri Sánchez se ha convertido en la sensación del Europeo sub 21 que se está disputando en Georgia y Rumanía.

El 10 de la selección española, en los dos primeros partidos de España, ante Rumanía (0-3) y Croacia (1-0), ha sido elegido el MVP, la figura del encuentro por la calidad que está demostrando en el terreno de juego jugando en la banda derecha, a pierna cambiada, brillando con sus magnífica visión en cuanto a pases de gol, balones metidos al espacio, centros y disparos peligrosos con ese guante que tiene en la pierna izquierda.

Sus números ante Croacia fueron muy buenos, destacando en sus noventa minutos de juego el 8/8 en balones en largos, 2 pases clave, 11/13 en duelos ganados, 4/6 en regates realizados y dos disparos, de los que uno, tras enganchar el balón de primera como una magnífica volea, se le fue alto por poco, lamentándose de tan buena oportunidad.

Rodri "De extremo he ganado en físico, tengo más patas para salir del regate y encarar más"

Sin duda, el de Talayuela está dando un paso adelante en cuanto a madurez futbolística. Una madurez que ya este año se ha visto en el Betis, jugando tanto en la mediapunta por el centro como en las bandas, aunque siempre algo mejor por la derecha, como está jugando con España. De hecho, en la rueda de prensa posterior a la victoria ante los croatas, el jugador verdiblanco fue claro a la hora de responder a la pregunta sobre cuál es su sitio más cómodo en el campo: "Mi posición es la de extremo derecho, mediapunta... Me siento cómodo en las dos. De extremo derecho he ganado mucho este año en físico, muchas más patas para salir en el regate y seguir encarando. En el Betis también he jugado de mediapunta, he alternado de extremo derecho, izquierdo... En la banda me siento muy cómodo. Casi toda mi vida he jugado en banda, pero tengo un juego interior bueno que al equipo también le viene bien".

Y ese punto de físico al que se refirió Rodri se le está notando en el torneo con la selección española, pues tiene ese punto de chispa necesario para un futbolista para ganar ese segundo más sobre el rival a la hora de regatear, marcharse en velocidad o centrar. En el crecimiento de Rodri tiene mucho que ver la figura de Manuel Pellegrini, que siempre ha confiado en el joven futbolista verdiblanco y al que le exige mucho por las excelentes condiciones que tiene. El propio Rodri, en más de una ocasión, ha alabado el chileno por esa confianza que le ha dado. "Nunca dejó de confiar en mí, siempre ha estado apoyándome. Se aprende mucho de lo que te dice. Esté bien o mal siempre me han mostrado confianza, se ha portado muy bien conmigo", reconoció Rodri tras aquel triunfo (1-0) ante el Villarreal en el Villamarín con un tanto suyo esta última temporada.

Además, este gran arranque de Europeo ha colocado al talentoso futbolista bético en el escaparate –su nombre ya ha sido vinculado a clubes como el Nápoles– y el Betis tendría en él otra vía de venta con la que aliviar su economía. Su contrato expira en junio de 2026 y su cláusula es de 40 millones. Rodri, brillo en el escaparate.