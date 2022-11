Rui Silva o Claudio Bravo ¿hagan sus apuestas para el derbi?

Las rotaciones en el Betis con Manuel Pellegrini son una constante. La campaña pasada se acentuó, cambiando incluso en una posición como la portería, en la que tradicionalmente hay un titularísimo. No ocurre eso en el conjunto verdiblanco, que cuenta con dos guardametas de primer nivel que la campaña anterior rotaron en todas las competiciones. Este curso, sin embargo, por el problema de las inscripciones el Rui Silva agarró la titularidad en LaLiga y Claudio Bravo se convirtió en un fijo en la Europa League... Hasta este jueves.

Pellegrini sorprendió, entre comillas, por un cambio que puede, o no, invitar a pensar que cambiará el paso y que Claudio Bravo defenderá la meta heliopolitana en el derbi ante el Sevilla, aunque lo cierto es que el técnico no es de ideas fijas y siempre ha dicho que toma la decisión pensando en el encuentro más próximo y no en el siguiente: "Todas las decisiones en cuanto al once inicial estaban enfocadas al Helsinki. Estimé que jugara Rui y no Claudio. Lo importante es que salió el partido como queríamos y no pensar en el derbi antes de tiempo", explicó sobre la variación en la portería tras cerrar con triunfo la fase de grupos de la segunda competición continental.

Claudio Bravo fue uno de los damnificados por el problema de las inscripciones al principio de la temporada, cuando parecía que sería el titular, si con Pellegrini alguien puede considerarse así, en el Betis. Fue consciente de que esa circunstancia le hizo cambiar de rol y llegó a ironizar en ese tiempo al respecto. "¿Jugar a qué, al parchís?", aseguraba cuando fue cuestionado sobre la posibilidad de ser de la partida ante el Osasuna en la jornada 3. No fue hasta el siguiente encuentro, contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, cuando entró en la convocatoria, aunque vio el partido desde el banquillo. Como los siguientes en LaLiga, aunque sí pudo estrenarse en la capital finlandesa contra el HJK en el primer partido de la segunda competición continental. Desde entonces, en Europa fue titular jugando los cinco partidos de la fase de grupos hasta este jueves. En Europa ha encajado cuatro goles, dos de la Roma y otros dos del Ludogorets, dejando su portería a cero dos veces: en Helsinki y en la vuelta en Bulgaria. En la Liga jugó en Cádiz, siendo uno de los más destacado en el empate sin goles en Carranza.

Rui Silva, por su parte, viene de ser pieza clave en el Betis que ganó en el Reale Arena. Era su undécimo encuentro liguero: 11 partidos en los que apenas encajó ocho tantos, dos de ellos frente al Real Madrid y otros dos con el Atlético de Madrid, en el único borrón en su cuenta en este ejercicio. Lleva cinco porterías a cero siendo uno de los jugadores claves que han ayudado al equipo a sumar puntos con intervenciones salvadoras con el resultado con empate o con una mínima renta de los verdiblancos.

El caso es que hasta ahora Pellegrini, salvo el choque en Cádiz, lo había tenido claro: la Liga para Rui Silva y Europa para Claudio Bravo. Por eso el cambio en la rutina frente al Helsinki, en la antesala del duelo ante el eterno rival, genera una duda clara en cualquier aficionado. ¿Qué portero jugará ante el Sevilla en el derbi? ¿Rui Silva o Claudio Bravo? El caso es que ninguno ha dado argumentos para señalarlo y dejarlo fuera de uno de los partidos más trascendentes de la temporada, aunque en juego haya tres puntos como en cualquier otro partido. Al contrario. Uno y otro vienen demostrando que la portería del Betis está bien cubierta con uno u otro. Pero un derbi es un derbi y no es un partido más. ¿Quién defenderá la portería del Betis? ¿Claudio Bravo o Rui Silva? Hagan sus apuestas.