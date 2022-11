Pellegrini: "Quedé muy conforme con el partido que hicimos"

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa en la que ha analizado la victoria ante el HJK Helsinki y el derbi del domingo.

La máxima puntuación en la fase de grupos

"Me alegra mucho. No es fácil hacer 16 puntos de 18 en un grupo complicado. La Roma era favorita y el Ludogorets demostró que es un equipo complicado. Me alegro mucho que el equipo haya sabido superar esta fase de Europa League y pasar a octavos".

Derbi

"Más que el derbi es el próximo partido. Hay que darle la importancia al partido de esta noche y hemos tenido una actuación seria. Un equipo que salió a jugar a ganar desde el primer minuto sin pensar en otras cosas. Quedé muy conforme con la actuación del equipo: goles, portería a cero y una gran actitud del equipo".

Suplencia de Bravo

"Todas las decisiones en cuanto al once están enfocadas a este partido. Estimé que jugara Rui y no Claudio. Lo importante es que salió el partido como queríamos y no pensar en el derbi antes de tiempo".

Papel de favorito del Betis en el derbi

"El peor error a cometer sería mirar la tabla y ser el favorito por ello. Los derbis son partidos distintos. Nosotros llegamos en un momento bueno, pero eso no quiere decir que nos vaya a permitir ganar el partido. Nos medimos a un equipo de Champions, el costo de su plantilla es el del año pasado cuando se clasificó a Champions. Hay que hacer un buen partido, no mirar la tabla. Después del derbi sí, y espero que con tres puntos más. Tenemos que hacer un partido completo en defensa y ataque. Nos encontraremos un rival de Champions".

Buen momento del Betis

"Los momentos dan confianza pero hay que tener conciencia de por qué es un buen momento. No queríamos hoy hacer una actuación futbolística diferente a la habitual. Esta madurez del grupo nos permite seguir creciendo. Mejorar la temporada anterior y hacer una de alto nivel. Vamos por el camino correcto. Somos líderes de grupo, en puestos Champions en Liga, pero queda mucho. Tenemos que seguir así".

Paul Akoukou

"Me alegro mucho por Paul, pero no sólo este año hizo buenos partidos. El año pasado ya hizo bastante buenos. Va progresando y madurando en una posición muy táctica. Él va demostrando sus cualidades. Después lo difícil es mantenerse y es uno más del plantel. Me alegro por él".

Dani Pérez

"Para nosotros es importante darle minutos a jugadores que vienen del filial y tienen la capacidad para seguir progresando y llegar el primer equipo. Partimos con Juan Cruz, que hizo partidos importantes y Dani creo que va a ser otro jugador importante en el futuro del Betis en la medida que siga exigiéndose. Está Quique, que en Bulgaria debutó, a Félix en el banco. Hay jugadores en el filial que tienen que seguir demostrando que tienen un hueco en el primer equipo".