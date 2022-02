Semak: "Fekir y Canales son los líderes del equipo, pero saldrán otros con su propias fortalezas"

El entrenador del Zenit, Sergey Semak, ha señalado la importancia de las bajas de Fekir y Canales para el duelo ante el Betis, aunque también ha resaltado el buen rendimiento colectivo del equipo verdiblanco. En su comparecencia previa al duelo, el técnico también ha dejado en el aire la participación de algunos de sus jugadores debido a las dificultades que ha tenido en la preparación.

"Fekir y Canales son los dos líderes de equipo y son muy importantes. Pero la cantidad y calidad de jugadores del Betis les permite ser reemplazados. Los jugadores que saldrán al campo serán de buena calidad. Tiene tanto jugadores jóvenes como experimentados, en general, el Betis está bien equipado. Hay buena competencia en cada posición, no creo que tengan grandes dudas sobre cómo reemplazar a los que están ausentes. Habrá otros que tengan sus propias fortalezas, el juego del equipo cambiará. Fekir y Canales son fuertes en el regate y el tiro. El equipo que saldrá mañana al campo dependerá menos de las cualidades individuales de los jugadores, pero no serán más débiles en términos colectivos", ha señalado Semak, que ha estudiado bien al equipo bético: "En la preparación para un partido con un equipo de este tipo se debe tener en cuenta todo: defensa, ataque, jugadas a balón parado y transiciones al ataque. Ya hemos logrado conocer al Betis. Tienen excelentes jugadores, especialmente en ataque. No es casualidad que ocupen un lugar entre los tres primeros del campeonato, demuestran un juego de calidad. Uno sólo puede elogiar al equipo y al entrenador por esta temporada, están actuando muy bien. Para nosotros, ésta es una oportunidad para mostrarnos, mirar nuestras fortalezas y comprender en qué etapa nos encontramos".

Precisamente, el estado de su equipo es una de las preocupaciones de Semak. "Es mejor para el entrenador cuando el equipo tiene un buen tono físico, éste es un punto importante. Después de los partidos de preparación, es difícil trasladar el nivel de concentración e intensidad a los partidos oficiales. Desafortunadamente, tuvimos un primer campo de entrenamiento difícil, muchos jugadores no pudieron participar. A pesar de que Sergeev firmó el contrato antes, pudo trabajar en el grupo sólo desde el segundo campo de entrenamiento. Naturalmente, no jugaron tanto como queríamos en términos de práctica para incorporarlos a nuestro estilo", comentó el técnico del Zenit, que sí confirmó que jugarán los fichajes del equipo: "Nuestros recién llegados se han convertido en un buen refuerzo para el equipo. En relación con el hecho de que casi ninguno de ellos completó dos campos de entrenamiento, por supuesto hay dificultades. Cada jugador tiene su propia historia. Cambio de campeonato, de club y de país. Hay dificultades para adaptarse al proceso de formación, establecer interacciones y no disponemos de mucho tiempo. En el transcurso de los partidos iremos observando y adaptando a los recién llegados. Creo que todos serán útiles. ¿Debutar? Creo que sí. La cuestión es el volumen. Tal vez darles una cantidad diferente de tiempo en el campo. A excepción de Alip, podremos ver a otros recién llegados".