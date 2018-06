Durmisi y Fabián, ‘cash’ para Serra Ferrer

El Betis se encuentra metido de lleno en el mercado, con movimientos importantes en una planificación que puede dar un giro importante con la inyección económica que el club verdiblanco se prepara para recibir con el traspaso de Durmisi a la Lazio y la más que probable salida de Fabián al Nápoles, lo que le permitiría disponer de más cash para que Lorenzo Serra Ferrer pueda ir al mercado a por las primeras opciones de una lista que tiene perfectamente definida en cuanto a posiciones se refiere.

Durmisi llegó ayer a primera hora de la mañana a Roma y pasó las pertinentes pruebas médicas antes de convertirse en jugador de la Lazio, algo que está a expensas únicamente de la oficialidad, pues entre los clubes el acuerdo es total y la entidad de Heliópolis recibirá unos seis millones de euros, más otro en bonus, y el Brondby percibirá un porcentaje de esa cantidad en torno al 15%. Después de dos temporadas en el Betis, que pagó dos millones de euros a su ex equipo en Dinamarca, Durmisi comenzará una nueva etapa lejos ya del cuadro verdiblanco, después de la pérdida de protagonismo que ha tenido esta última campaña con la aparición de Júnior. Así, Durmisi, que ya conoce las instalaciones de la Lazio, seguirá su carrera como futbolista en la capital italiana, curiosamente donde ayer se encontraba Fabián, en su parada dentro del crucero que realiza con sus familiares.

Ángel Haro "Hay recursos, pero para crecer de forma sostenible hay que invertir lo que vendes"

El Nápoles aguarda cerrar la salida de Jorginho al Manchester City por algo más de 50 millones de euros para poder acometer varias de las contrataciones que tiene en mente, entre ellas la de Fabián, abonando la cláusula de 30 millones. Una vez se consume la salida del canterano bético al fútbol italiano en los próximos días, ya que en estos momentos todo conduce a ello, el Betis recibirá otra importantísima inyección económica para acudir al mercado con más fuerza, dentro de la línea marcada por el club.

Así lo indicó el presidente, Ángel Haro, en una entrevista reciente en los medios oficiales del club: "Hay recursos, pero si queremos crecer de una manera sostenible es invertir justo lo que vendes. Eso no significa que no puedas invertir algo más, pero si queremos tener una política en la que en las cuentas de pérdidas y ganancias haya poco balance positivo porque está en el sueldo de los jugadores, conlleva que no puedas hacer unas inversiones más altas de lo que vendas". Así, las salidas de Durmisi y Fabián reportarán cash al Betis para que Serra Ferrer siga dotando de fortaleza a su proyecto.