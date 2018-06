Caso Fabián: sin prisa pero sin pausa

El futuro de Fabián pasa por el Nápoles. Todavía puede tardar unos días en cerrarse, pero todo está bien encaminado para que el jugador del Betis vista de celeste la próxima temporada. Incluso, el propio protagonista lo empieza a asumir, como declaró ayer a micrófono cerrado a los periodistas (Calcionapoli24.it) y aficionados napolitanos que lo esperaban tras desembarcar en la ciudad italiana, dentro del crucero que realiza con su familia. "Puedo decir que ya soy del Nápoles, pero no sé cuándo será oficial".

La situación del palaciego avanza sin prisa pero sin pausa. El acuerdo entre la parte de Fabián y el club que preside Aurelio di Laurentiis no está todavía cerrado del todo, pero sí bien encaminado para acordar un contrato de cuatro o cinco temporadas y unas cifras que giran en torno a los dos millones de euros de ficha. Mientras la agencia del canterano bético y el cuadro celeste terminan de alcanzar una entente final, en el Betis están al tanto de las intenciones del Nápoles de hacer efectivo el pago de la cláusula, como ya quedó claro con las declaraciones de Quique Setién sobre el futuro de Fabián, en La Gradona: "Hay chavales como Fabián que lo vamos a vender mañana por 30 millones de euros. Parece que sí, no lo sé seguro, pero parece ser que, si no se ha dado ya, estaban esperando a que el jugador se decidiera. Yo no he hablado con él ni le quiero condicionar. Yo estoy deseando que se quede...".

El papel de Carlos Ancelotti está siendo clave para que el canterano firme por el cuadro italiano

El reconocimiento médico de Fabián no se producirá hasta que el Betis le dé permiso al jugador, y para ello debe haber antes un acuerdo entre clubes –Sky Sport publicó ayer por la tarde que ya se estaba produciendo un intercambio de documentación entre entidades– en una negociación en la que los napolitanos pagarán los 30 millones de la cláusula del jugador bético –éstos también tienen en mente pagar esa cifra mediante un traspaso fraccionado en dos plazos–, cosa que debe pasar una vez que reciban los 50 del Manchester City por Jorginho.

Así, con cada parte ofreciendo su versión, algo normal en este tipo de negociaciones en el mundo del fútbol, se encuentra la situación de Fabián, que ayer recibió ya las primeras muestras de cariño de los hinchas del Nápoles. Un Nápoles en el que el papel de Carlo Ancelotti ha sido muy importante para que el de Los Palacios esté cada vez más cerca de continuar su carrera en Italia.