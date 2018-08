Setién: "El Milan es un equipo que impresiona"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha valorado el sorteo de la Liga Europa, en la que el Betis se medirá a Olympiacos, Milan y Dudelange. "Jugar en Milán será espectacular", ha dicho el técnico verdiblanco en los medios oficiales del club, en los que ha destacado la dificultad de los rivales.

"Había otros equipos muy fuertes en todos los grupos. El Milan es un equipo que impresiona, por su historia, por sus Copas de Europa, por los grandes futbolistas que tuvo. Es un aliciente para nosotros, ya jugamos en pretemporada el año pasado y lo comprometimos mucho. Seguro que será disputado; al Olympiacos lo conocemos menos, pero es un equipo con historia en Europa. En su estadio somete a mucha presión a sus rivales. Será un partido muy atractivo; y al equipo luxemburgués, el Dudelange, lo conocemos menos, habrá que investigar para ver dónde cojea. Trataremos de hacer una competición digna,y comprometer de verdad a los dos equipos que nos lo van a poner difícil", ha indicado el técnico verdiblanco, que ha insistido en lo especial de medirse al cuadro rossonero: "He presenciado partidos allí, pero no he jugado nunca. Es un estadio maravilloso, va a ser un recuerdo espectacular. Vamos a ir con muchas ganas, sólo jugar ese partido estará muy bien, aunque vamos a tratar de comprometerlos".

Por último, Setién ha indicado el objetivo del Betis en Europa. "Tratar de superar a estos dos equipos para podernos clasificar. Pero todos debemos ser conscientes de la dificultad que entraña esto. Tienen mucho recorrido en Europa, algo que nos falta a nosotros. Esperamos suplirlo con nuestra ilusión. Si nos quieren ganar les va a costar", finalizó.