Cañizares: "Se puede debatir y opinar sobre Setién, pero no sobre Serra Ferrer; ha hecho un equipo magnífico"

La situación deportiva del Betis trasciende el localismo y centra los debates nacionales, con la figura de Quique Setién en el foco. Santiago Cañizares, exjugador de fútbol y ahora analista televisivo que destaca por la claridad en sus exposiciones, ha comentado en Radio Sevilla la situación del equipo verdiblanco. Para Cañizares es lógico que esta temporada se abra el debate sobre el entrenador tras la pobre segunda vuelta del equipo, mientras que, por el contrario, defiende las planificaciones realizadas por Lorenzo Serra Ferrer, que ha vuelto a poner al club verdiblanco en el panorama futbolístico.

"Yo puedo entender que haya un debate sobre Quique Setién, se puede escuchar y opinar. Pero creo que no debe existir sobre Serra Ferrer. Ha hecho un magnífico equipo de fútbol, ha sabido contratar jugadores en el mercado que la gente de fuera decía 'joder con el Betis, va a contratar a este tío'. Ha hecho contrataciones que no esperábamos para el Betis, se trabajaba de otra forma menos positiva. El Betis ahora mismo me parece que es el séptimo-octavo equipo en el ránking del límite salarial. Tiene músculo financiero para hacer un buen equipo de fútbol, pero hay que tener talento para conseguirlo. Ahora mismo te pones en el mercado y preguntas a los entrenadores si quieren ir al Betis, y seguro que van los trenes y los aviones para Sevilla como locos", ha indicado Cañizares, que ha ahondado en esa cuestión: "En el Betis no se ha trabajado demasiado bien, por eso no ha sido protagonista antes, pero en los dos años de Quique ha contado con Serra Ferrer y ha hecho un magnífico equipo de fútbol. Al Betis, lo entrene quien lo entrene, se le tiene un profundo respeto futbolístico, se sabe que esos jugadores que tiene te pueden pintar la cara en cualquier momento".

Incluso el exportero de Real Madrid, Valencia o selección española, entre otros, ha expresado su opinión sobre ese problema de gol que algunos señalan como causante de la mala temporada bética. "Para mí Loren es un buen delantero, me parece que el Betis tiene ya un buen delantero. Cuando un equipo anda bien y se notan las carencias en un puesto, nunca condiciona la temporada, se consigue llegar al objetivo. Los detractores de Setién no son los que opinan futbolísticamente en contra de Setién, se lo respeta. Cada uno tiene su idea, si hubiera una sola idea, todo el mundo jugaría a lo mismo, no hay una sola idea para ganar. Los detractores de Setién son aquellos que se han sentido minusvalorados u ofendidos por haber jugado a otra forma. O los que el propio Setién ha puesto en el disparadero. Es un entrenador que ha criticado otros modelos de juego, que por cierto han conseguido como mínimo los mismos objetivos que él. Esos son los detractores, los que no soportan esa falta de humildad que tiene el técnico, al imponer su estilo de forma taxativa, por encima de los demás e incluso pisando a los demás. Los detractores están en Leganés, cuando dice que hace bien tres o cuatro cosas; están en Getafe, ha visto las críticas permanentes a Bordalás y nadie se queja de Bordalás en Getafe", ha explicado Cañizares, que entiende que el propio mensaje de Setién alimenta los debates: "La figura trasciende porque es un entrenador que lleva al extremo su idea de fútbol, y cuando lo manifiesta públicamente dice que eso es jugar bien y que lo demás tiene muchas dudas. Él mismo genera un propio debate, se posiciona en un fútbol concreto. Al fútbol se puede ganar de muchas formas, lo importante es asimilar el estilo, creer en él y bien interpretrado es válido. Su extremismo a la hora de ver el fútbol es lo que genera debates, otro entrenador que hubiera hecho los mismos números genera la mitad de debate".

El comentarista, además, ha comparado las etapas de Setién en Las Palmas y el Betis. "Su estilo al inicio es muy bien avenido por público y por jugadores, pero se va viniendo abajo con el paso del tiempo. El Betis acabó fatal esta segunda vuelta, que fue mucho peor que la primera y que la temporada pasada. Lo mismo sucedió en Las Palmas. Tuvo seis meses extraordinarios en los que salvó al equipo, un inicio bueno de temporada y un final que era un desastre, que no ganaba un partido. La curva de rendimiento ha sido muy parecida en Las Palmas y el Betis, en relación cada equipo a sus posibilidades. Ésa es la realidad de Quique Setién en datos, objetiva", ha indicado Cañizares, que también ha expuesto las preguntas que el club debería hacerse para valorar el futuro del entrenador: "Ese vete ya lo desencadenan los resultados, a veces lo grita con más fuerza según el entrenador, si cae bien o no. Si no había duda de continuación la pasada temporada al conseguir el objetivo, es lógico que ahora exista la duda de partida porque no los ha cumplido. El análisis tiene que ser interno. ¿Estoy convencido de que Quique Setién es el mejor entrenador para el Betis en este momento o tengo uno mejor? ¿O es Quique Setién un buen entrenador a secas pero los que tengo son peores aún? Entonces me quedo con Quique Setién. ¿Quién cambiaría a Quique Setién, merece la pena o no ese cambio? Lo tiene que manejar el director deportivo, y también si el conjunto del equipo, no el que juega y está encantado o el que no juega y no lo puede ver, se ve alegre, contento. Eso es trabajo de la dirección deportiva. Tiene que ver las características del entrenador, cómo ha manejado las crisis, los momentos de euforia... ¿El equipo está con él o a medias? Eso no lo podemos saber nosotros".