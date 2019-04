Quique Setién compareció en la sala de prensa de Anoeta después de un partido de idas y venidas en el que el Betis se dejó llevar y acabó perdiendo un encuentro que era muy importante de cara a lo que resta de temporada si no querían ir a remolque en este tramo final.

A falta de 8 encuentros el Betis se sitúa décimo a seis puntos del sexto. El técnico cántabro declaró que sabían que sería un encuentro en el que se acabaría llevando el gato al agua el equipo que más acertado estuviese de cara a la portería rival. “Ya sabíamos que el que más acertase de cara a portería sería el equipo que ganaría. Hemos tenido una ocasión más clara justo antes de su segundo gol en la que Joaquín no ha podido marcar y que hubiera cambiado totalmente el rumbo del partido”, dijo.

Setién fue rotundo y aclaró que fue un duro golpe a las aspiraciones verdiblancas de cara al futuro. “Ha sido un palo porque teníamos muchas esperanzas puestas en este encuentro. Les hemos dominado, teníamos el partido controlado y por acciones aisladas se han llevado el choque. No merecemos la derrota ”, sentenció.

Por último no quiso hablar demasiado sobre la acción polémica del primer tanto. “No se si hay falta en los bloqueos, me pilla muy lejos aunque lo que si que no es nunca es córner. Aún así a veces te favorecen y otras no, esto es así”, concluyó un escueto Quique Setién.