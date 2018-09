Setién: "Que me piten a mí y no a los jugadores"

Más que dejar escapar dos puntos o lo mal que salió al partido su equipo, a Quique Setién le molestó las protestas de un sector del público contra algunos jugadores y salió al paso de ello, además de pedir disculpas por su airada reacción.

"Hay cosas que me cuesta entender. Es verdad que me he cabreado, porque no entiendo que con la satisfacción que estamos generando se pite a algunos jugadores. Es algo que me pone triste y una situación que me violenta. Todos juntos podemos sumar muchas cosas, pero si nos separamos será más difícil", indicó el técnico verdiblanco, que prosiguió: "Comprendo la frustración cuando las cosas no vienen rodadas, pero es imposible ganar todos los partidos por 3-0. Me duele esta situación por Francis, que es un ejemplo de profesionalidad. Y si esto sigue así perderemos a un futbolista que tiene un futuro enorme por delante y que acaba de empezar en esto. Que la gente piense que puede ser su hijo. Que vean las cosas con perspectiva y tranquilidad. Me da muchísima pena. Prefiero que me piten a mí".

El preparador santanderino insistió, en este sentido, que "en muchos momentos los futbolistas juegan con tensión, les quema el balón porque tienen miedo a fallar y no se sienten respaldados". "Esto es muy triste y me da mucha pena porque estando en Europa y teniendo por delante una temporada ilusionante vivamos situaciones así", afirmó.

Sobre el encuentro y el resultado, Setién se quedó "con un conflicto de sensaciones". "Con el 0-2 en contra la situación era complicada, pero incluso antes de que estuviéramos en superioridad numérica el equipo ya se soltó de la presión y empezó a jugar más en campo contrario. Creo que hicimos tres o cuatro ocasiones clarísimas, además de los goles, para ganar el partido pero una vez más no estuvimos acertados. Un punto está bien ante un gran equipo como el Athletic. Seguiremos jugando como hasta ahora y tendremos la suerte de marcar las ocasiones que generamos que ahora no tenemos".

Uno de los temas de la jornada fue el calor, pero Setién no se excusó en ello: "Es lo mismo para los dos conjuntos". También se refirió el entrenador al escaso tiempo para preparar el duelo, algo con lo que ya contaba. "No lo voy a utilizar como excusa jamás. Competimos e hicimos un gran partido en muchos momentos, aunque nos faltó entrar mejor al partido", finalizó.