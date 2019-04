Paupérrimo bagaje del Betis en ataque. Su primer tiro a puerta llegó en el 34, ya con 2-0. En el Ciutat de Valencia, no en San Siro o el Camp Nou, donde tan alto dejaron estos mismos hombres las trece barras. Con dos puntas esta vez, Sergio León y Loren, los laterales, Emeron y Júnior, apenas tiraron para arriba. Y por dentro, con Canales y Guardado mermados físicamente, el toque fue aún más parsimonioso e inocuo y se consumó la desconexión con los dos delanteros. Nada arregló Joaquín por Emerson y el cambio a zaga de cuatro con Sidnei de lateral derecho.

Corría el minuto 9, y hasta el descanso, el Betis defendió con una alarmante blandura en las marcas, sin sentido alguno de la anticipación y sin ir con todo el ímpetu al cuerpo a cuerpo en los forcejeos. También volvió a aparecer un agujero en la defensa del balón parado. En un córner desde la derecha, provocado por Mandi en su mejor acción defensiva al cortar de forma providencial una contra, Loren midió mal en el salto para despejar de cabeza en el primer plano y lo que hizo fue peinar levemente la pelota, desviándola lo suficiente para que Pau no pudiera reaccionar y acabara metiéndose la pelota en su red (32’).

Paco López mandó lo que tantos entrenadores esta temporada, apretar arriba para forzar el error en las arriesgadas salidas del balón del portero y los defensores de verde. Hubo algún conato de fuego, pero esta vez, todo se torció en una defensa posicional, ante un ataque del equipo granota sin visos iniciales de peligro. Y todo se derrumbó de repente por la concatenación de descuidos. Sidnei no va a tapar al autor del centro desde la derecha porque cree que es Kaptoum quien va a acudir a la banda, pero éste tiene asignado a su par. Y cuando Jason cuelga el balón al segundo palo, Bartra pierde de vista a Campaña a su espalda. Por último, también Pau López puede hacer algo más, pero sus brazos no repelen con toda la firmeza el fuerte balón del medio en su impacto de volea.

Los jugadores del Betis, uno por uno

Pau López Un portero está para salvar algún gol. Lo pudo hacer en el primero de Campaña. Parece descentrado por la debilidad que percibe por delante.

Emerson Sus centros parecían inducidos por la defensa granota.

Mandi Fuera de sitio y pasado de rosca en alguna entrada.

Bartra Sus desatenciones en la marca ya no son tan ocasionales. Así llegó el 1-0.

Sidnei Otro que no le puso toda la tensión atrás. Luego, se manejó como pudo en el lateral derecho, expuesto además al estar ya amonestado.

Júnior Sin soltarse arriba.

Guardado Mucho plomo ya en sus piernas. Irreconocible.

Kaptoum El único que medio cruzó líneas. Pero luego no tuvo la claridad necesaria.

Canales Muy mermado.

Sergio León Le llegaron pocos balones francos. Y en los que tuvo, malas decisiones.

Loren Provocó el 2-0 con su peinada, pero al menos dio la cara arriba con todo en contra.

Joaquín Era ya imposible cambiar nada, aunque su corazón se rebelara.

Tello Esta vez, insustancial.

Lainez Algún regate.