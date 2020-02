Setién: "No sé si volveré al Betis"

Aunque tanto para el Betis como para el Barcelona los tres puntos de mañana son importantísimos para sus objetivos, uno de los focos de atención del partido se centrará en Quique Setién. "Indiscutiblemente, es especial para nosotros", ha asegurado el cántabro en su rueda prensa previa al duelo en el Benito Villamarín.

"Pasé dos años maravillosos. Me dieron la oportunidad de crecer personal y profesionalmente. Es verdad que los últimos meses fueron duros, pero están olvidados. Me acuerdo de los amigos, del día a día, de los éxitos que tuvimos, de lo atrevidos que fuimos. No guardo ningún rencor de ningún tipo. Entiendo la crítica y la acepto. Me marché satisfecho porque sé la situación que estaba el equipo cuando llegué y cómo estaba cuando me fui", ha indicado el técnico cántabro, que ha desmentido que el gol de Canales al Valencia impidiera su regreso al Betis: "No es cierto. No sé si volveré al Betis. Me alegré mucho de ese gol porque quiero mucho a Canales. Tengo mucho cariño a muchos del Betis. Ese gol cambió el curso".

Tras dos temporadas en el banquillo bético, el técnico conoce a la perfección a la plantilla que mañana tendrá como rival. "Conocemos bien al equipo aunque han llegado jugadores nuevos. El hecho de conocerles no quiere decir que les controlemos. Va a ser difícil. Han tenido resultados malos, pero en el último partido en casa estuvieron extraordinarios. Habrá que estar muy bien", ha comentado Setién, que tampoco cree que se juegue algo más que tres puntos después de la eliminación copera: "Creo que no. Hay que tratar de ganar por romper la dinámica de este equipo fuera de casa hace tiempo. El otro día crecimos, el resultado no acompañó. El equipo estuvo mejor y tuvo continuidad. Los tres puntos son fundamentales, pero lo que me preocupa es ratificar la mejoría de la Copa".

También se ha referido el cántabro a nombres propios del equipo verdiblanco de los que estuvieron bajo sus órdenes. "Lo conocemos bien. Es muy interesante y tiene muchas cosas. Ha sido muchas jornadas máximo goleador de la categoría. Me parece muy bueno", ha comentado Setién sobre Loren, uno de los nonbres que se ha vinculado como posible refuerzo para el Barcelona. "Diego Lainez, como todos los chavales jóvenes necesitan un periodo de adaptación, sobre todo si vienen de fuera. Solemos hacer un análisis superficial de lo que te da y te quita un jugador y no es fácil venir de un país de fuera como México y jugar en una Liga tan complicada como esta. Necesitas tiempo. Todo el mundo necesita ganar y tienes que hacer cosas bien para ganarte tu espacio", ha indicado sobre el joven mexicano.

Además, Setién ha reconocido que confía en que el Barcelona fiche a un delantero tras la lesión de Dembélé. "Que sea todo lo versátil que pueda darse. No es fácil porque el mercado está como está. Primero nos tienen que autorizar. Nombres tenemos unos cuantos. Hay que tener en cuenta las circunstancias que no dependen de mi. Es obvio que necesitamos que venga alguien", ha asegurado el entrenador azulgrana.