El Betis de Manuel Pellegrini va in crescendo. Clasificación europea en su primera temporada, reto que repitió en la segunda aderezado con el título de la Copa del Rey y en este tercer curso al frente del conjunto verdiblanco el equipo está compitiendo con los de arriba, peleando los puestos Champions con un pleno histórico de triunfos en el Benito Villamarín: algo que no ocurría desde la campaña en que fue campeón en 1935.

Pero ahora visita Heliópolis el Atlético de Diego Simeone. La kriptonita de Pellegrini, ya que el preparador chileno no ha ganado nunca en el campeonato liguero al conjunto rojiblanco con el argentino sentado en el banquillo: ocho partidos que se resumen en cinco derrotas y tres empates.

El último duelo acabó con triunfo colchonero por 1-3 en el campo bético el pasado ejercicio con dos tantos de Joao Felix, el primero en el minuto 2 que Tello fue capaz de igualar en la prolongación del primer tiempo, aunque el cuadro madrileño se llevó el triunfo con dos tantos más obra del portugués y de Lemar, que será baja este domingo por una lesión muscular.

Gregorio Manzano fue destituido en diciembre de 2011 y el Málaga de Pellegrini fue el primer rival del Atlético de Simeone. El bautizo en La Rosaleda acabó en tablas (0-0). El primero de los tres empates que el chileno ha rascado ante el Cholo. El ahora entrenador verdiblanco dirigía entonces un Málaga que acabaría cuarto, clasificado para Champions, con Juanmi y Joaquín en la plantilla.

En su etapa en la Costa del Sol repetiría Pellegrini un 0-0 en Málaga y dos derrotas por 2-1 en el Vicente Calderón. En su primer enfrentamiento como técnico heliopolitano perdió en la capital española por 2-0 y esa misma campaña empató 1-1 en el Benito Villamarín, de nuevo con Tello igualando el primer tanto de Yannick Carrasco. La pasada campaña el cuadro madrileño venció por un claro 3-0 en la primera vuelta y, en la segunda, se impuso también por el mencionado 1-3.

No es sólo cuestión de que Pellegrini no haya ganado aún al Atlético de Simeone, sino que al Betis no se le ha venido dando especialmente bien medirse con el Atlético de Madrid, al que sólo ganó tres de los 19 partidos disputados como local frente al en lo que va de siglo XXI, cosechando además seis empates y diez derrotas.

La pasada campaña el Atlético ganó en el Benito Villamarín por 1-3, con gol de un Tello que también selló el empate (1-1) en la 2020-21

Estas tres últimas victorias béticas ante el Atlético en el Benito Villamarín fueron por la mínima: con gol de Capi en la temporada 2005-06; con un tanto de Joaquín, en la campaña 2004-05; y hace tres años, en febrero de 2019, cuando decantó el encuentro un penalti transformado por Canales.

A pesar de esta racha referida, el balance global entre estos dos contendientes en Sevilla favorece ligeramente al Betis que, en 65 partidos, ha sumado 26 triunfos frente a los 25 que ha logrado el Atlético y los 14 empates registrados.

Pellegrini, que ha dirigido en España a equipos como el Villarreal o el Real Madrid también, si cuenta con varias victorias frente al Atlético: seis en sus 22 duelos ligueros, además de otros tantos empates y 12 derrotas. La última vez que se llevó el triunfo fue con el Málaga, cuando ganó por 0-3 en el Calderón en la jornada 35 de la 2010-11. Con el Real Madrid ganó los dos duelos de la 2009-10 (por 2-3 y 3-2) e hizo doblete también cuando entrenaba al Villarreal, en la 2007-08 (3.4 y 3-0). Su primera victoria frente al equipo colchonero, también con el conjunto castellonense, se produjo en la 2004-05 cuando el Submarino amarillo venció por 3-2.