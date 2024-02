Qué es el TMS de la FIFA: la clave para que Fornals llegue al Betis

El TMS, Transfer Matching System de la FIFA, cobra un papel fundamental para comprender qué ha ocurrido en el traspaso 'fallido' de Fornals al Betis. Aunque en las próximas horas habrá novedades al respecto y ambos clubes son optimistas, un error en el TMS ha desencadenado en esta incómoda situación para las partes.

El West Ham no incluyó en los documentos el nombre del agente que llevó a cabo la operación, situación que provocó que el sistema no reconociera el fichaje al no hacer 'match' con la orden transmitida por los béticos en tiempo y forma. Es decir, el TMS entendió que los clubes no habían entregado los mismos datos exactos y ahí radica la problemática actual.

Según la FIFA, el TMS es un sistema online que hace que las transferencias internacionales de jugadores entre clubes sean más rápidas, fluidas y transparentes. Se trata de un organismo incluido dentro de la División de Legal y de Cumplimiento de la FIFA que se encarga de promover la integridad y la transparencia en el mercado de fichajes y la aplicación de las normas sobre protección de menores. Cabe recalcar que el TMS únicamente se aplica para fichajes internacionales, como es el caso de Fornals o el propio Bakambu al conjunto sevillano.

La documentación se envió a tiempo

La operación está en manos de la FIFA y el asunto debe quedar resuelto en las próximas horas. Es necesario destacar que esta situación no es idéntica a otras que se han producido con el TMS, pues no se ha tratado de una cuestión de entregar los documentos de forma tardía, donde la FIFA es muy tajante, sino de mínimos detalles en los documentos. "Un fichaje o entra o no entra", declaró tajantemente la FIFA respecto al tema de los plazos para los fichajes.

Para realizar con éxito una transferencia en el TMS es necesario rellenar más de 30 datos por cada traspaso, entre ellos informaciones sobre el jugador, su club, los pagos y las cantidades de solidaridad para otros clubes anteriores, además de copias digitalizadas de los documentos acreditativos relacionados con el movimiento.

De Gea al Real Madrid, Adrien Silva al Leicester o Jovane al Valladolid son algunos casos similares de problemas en las inscripciones, pero con una gran diferencia: estas operaciones se enviaron fuera de plazo, algo que no ha ocurrido en el 'caso Fornals', según declaran ambas partes. Esto despierta el optimismo en las dos entidades: "Creo que existe la posibilidad de que se ratifique el acuerdo con Pablo. Sin embargo, por el momento no puedo confirmarlo", ha declarado en las últimas horas David Moyes, técnico de los hammers.