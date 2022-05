Tello se despide del Betis

Después de que el propio Betis anunciara su salida del club en las redes sociales, Cristian Tello también ha querido despedirse de los aficionados verdiblancos. El extremo ha publicado una emotiva carta en la que incluso ha mostrado su decepción por no haberse podido despedir del club en el terreno de juego, a la vez que ha destacado el crecimiento de la entidad desde su llegada.

"Muy triste y decepcionado por no poder despedirme de todos vosotros dentro del terreno de juego, de vivir ese ambiente único una última vez desde dentro vistiendo la camiseta de las trece barras pero me quedará el haber vivido tantos momentos y el haber disfrutado tanto en el Benito Villamarín con todos vosotros. Gracias por la afición que sois, os merecéis todo lo vivido este último año", ha comenzado Tello, que ha perdido protagonismo en los planes de Pellegrini en estas últimas semanas.

"Firmé por el Real Betis con la ilusión de un niño que cumplía su sueño de pequeño, donde se empezaba un proyecto. Donde se hablaba de mi situación si el equipo descendía… Y todo lo contrario. Han sido 5 años de crecimiento, crecimiento y más crecimiento donde el equipo se ha consolidado en Europa consiguiendo la clasificación en 3 de los 5 años y de poner la guinda a un final inolvidable consiguiendo la tan ansiada Copa del Rey. Me voy Orgulloso de haber formado parte de este equipo y sobre todo de esta familia, de haber vivido momentos que se me quedarán grabados para toda la vida. Me voy con la conciencia tranquila de haberlo dado todo en cada entrenamiento y en cada partido a pesar de mis circunstancias . Una situación que no es la deseada por ningún jugador ambicioso", ha continuado el catalán, que no ha tenido la regularidad deseada.

"Dar las gracias a los que están día a día con nosotros haciéndonoslo todo mucho más fácil. Son amigos muy importantes para nosotros, amigos que trabajan en la sombra solo para hacer que estemos lo mejor posible tanto física como mentalmente, se lo debemos todo. Gracias por todo Familia Bética", ha finalizado el extremo, que ahora continuará su carrera en otro club.