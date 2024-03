El Villamarín volvió a insistir por una de sus estrellas: "¡Guido, quédate! ¡Guido, quédate!"

El Benito Villamarín volvió a mostrar su deseo respecto al futuro de Guido Rodríguez. El argentino sigue sin renovar con el Betis y su contrato finaliza este 30 de junio, por lo que se puede marchar a cualquier equipo como agente libre si no amplía su vinculación al club verdiblanco, situación que le tiene en el centro de la rumorología desde el mercado veraniego.

El pasado domingo, en el enfrentamiento liguero con el Villarreal, Guido volvió a ser titular en el Villamarín casi cuatro meses más tarde. El campeón del Mundo se lesionó gravemente en el peroné a principios de diciembre y hasta la pasada semana no pudo reaparecer, circunstancia que también ha afectado deportivamente al equipo de Pellegrini. En su regreso, el campeón del Mundo, que compartió doble pivote con William Carvalho, consiguió abrir el marcador en una acción a balón parado.

El Villamarín enloqueció con el tanto del argentino

Después de un despeje de la defensa tras un saque de falta de Pablo Fornals, Carvalho bajó el balón de cabeza, dejando a Guido en una magnífica posición para definir; el sudamericano realizó un magnífico remate acrobático para cruzar el balón y superar a Jorgensen, desatando el éxtasis en un Benito Villamarín repleto.

Una vez que Guido adelantó a los verdiblancos, la hinchada verdiblanca no tardó en dedicar su cántico particular al pivote bético. En Heliópolis sonó contundentemente el "¡Guido, quédate! ¡Guido, quédate!", como se puede observar en el vídeo anclado en la parte superior, en un nuevo intento de convencer al futbolista de Sáenz Peña para que renueve con el Betis y siga vistiendo la elástica verdiblanca.

"Unos meses movidos" para Guido

Después de la derrota, el medio centro compareció en zona mixta ante los medios de comunicación: "Todavía quedan muchos partidos, obviamente este era muy importante. Pero ya hay que pensar en el futuro, en el partido que viene e ir a buscar los tres puntos a Vallecas".

Guido también aprovechó para agradecer los cánticos de una grada eufórica: "El cariño es mutuo y estoy feliz. Siempre que juego o me cruzo algún bético me hacen sentir lo que me quieren. Solo tengo palabras de agradecimiento y devolveré ese cariño con mi esfuerzo".

Por último, el sudamericano se pronunció respecto a su renovación, aunque sin desvelar cuál será su decisión: "Depende de todos, no es tan fácil, tenemos que ponernos de acuerdo mi agente, yo y el club. Me gusta ser transparente y no me escondo. No puedo asegurar nada, no quiero decir cosas de más. He estado centrado en la recuperación y mi compromiso con este club va a ser máximo, pero hoy no es el día para hablar del tema. No hay otro equipo, estamos hablando con el Betis y negociando, sé que la gente quiere saber, pero cada día pasa algo. Quiero estar tranquilo y van a ser meses movidos".