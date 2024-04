El Villamarín volvió a cantar un gol de su 'genio' y se rindió a sus pies: "¡Nabil Fekir, Nabil Fekir!"

Nabil Fekir llegaba al partido frente al Celta en plena ola de dudas a su alrededor. Los últimos partidos del galo no habían estado a la altura de su nivel y en la afición verdiblanca comenzaban a emerger las incógnitas acerca de su estado físico, alejado de un punto de forma óptimo. De hecho, Pellegrini así lo entendió y decidió sentar de inicio al francés, que no era suplente con el Betis desde el pasado 21 de enero frente al FC Barcelona, para dar la titularidad a Isco, Fornals y Ayoze en la línea de mediapuntas.

Sin embargo, el discurrir del duelo no fue el esperado y el Ingeniero dio entrada a Fekir -junto a Bakambu- al descanso, en busca de velocidad, determinación y clarividencia en los últimos metros. Y el astro galo, pese al 'ruido externo', respondió al nivel que se le exige, marcando la diferencia en los metros finales y erigiéndose como pieza fundamental en la mejoría del juego ofensivo del conjunto verdiblanco, dominador absoluto de una segunda parte prácticamente inmejorable.

Una reconciliación con el gol más de un año después

El punto álgido de la actuación del francés llegó en el tramo final del encuentro, cuando anotó el segundo gol de la noche. El mediapunta recibió un maravilloso pase de Isco con el exterior, lo bajó con el pecho, regateó con la zurda y ejecutó una imparable disparo con su pierna derecha para batir por arriba a Guaita. Aunque el tanto fue anulado en primera instancia por fuera de juego, el VAR lo acabó validando, pues Jailson habilitaba a Fekir, para éxtasis de un Benito Villamarín entregado y 'reconciliado' con su genio.

El templo verdiblanco, como se puede observar en el vídeo anclado en la parte superior, comenzó a retumbar al son de un mítico cántico: "¡Nabil Fekir, Nabil Fekir!", en reconocimiento al galo por su reencuentro con el gol. Fekir no encontraba portería desde el pasado 4 de febrero de 2023, precisamente también contra el Celta. Desde entonces, la grave lesión de ligamento cruzado, problemas musculares... y un par de errores en goles cantados que tampoco le han ayudado en su regreso a los terrenos de juego.

"Yo no estaba en el vestuario, estaba calentando, pero faltaba un poco de intensidad. En la segunda parte hemos tenido más intensidad y hemos ganado", recalcó tras el encuentro el atacante bético, que también valoraba la diana que anotó a pase de Isco: "Ha sido espectacular el partido de Isco, sabía que no era fuera de juego. Cuando recibo la pelota siempre intento marcar. Siempre da mucha confianza marcar goles, pero lo importante era ganar hoy, como he dicho, delante de la afición, que lo merecía".