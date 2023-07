¿William Carvalho y Canales?

Dos futbolistas de peso en la plantilla del Betis tienen un futuro incierto en estos momentos y es que la incertidumbre rodea tanto a William Carvalho como a Sergio Canales, con la sombra del Al Nassr y el Monterrey, respectivamente, presentes.

La situación del luso parecía que se iba a resolver antes del comienzo de la pretemporada, pero el 14 verdiblanco se incorporó a la expedición bética que puso rumbo a Wolfsburgo para el primer stage del verano y trabaja con total normalidad, y su habitual alegría, a las órdenes de Manuel Pellegrini. El Al Nassr no se olvida de William, pero hay un asunto que podría retrasar el desbloqueo de su posible fichaje por el club árabe y es que ayer la FIFA dio a conocer la sanción al cuadro árabe por la que no podrá inscribir nuevos jugadores como consecuencia de las deudas pendientes. Según el comunicado de la FIFA, las "prohibiciones correspondientes se levantarán inmediatamente después de que la liquidación de las deudas sea confirmada por los acreedores afectados".

Vigilancia El Betis confía en que se desbloquee la situación del Al Nassr y los árabes sigan apostando por Carvalho

En este caso el afectado es el Leicester y el origen de la sanción viene tras el fichaje del delantero nigeriano Ahmed Musa, en 2018, y por el que el Al Nassr debía pagar al cuadro inglés, según The Mirror, alrededor de 15 millones de euros. Según el fallo de la FIFA, el equipo saudí no ha pagado 460.000 euros más intereses al equipo de la Premier.

La FIFA hizo ayer oficial el castigo al equipo de Arabia por sus deudas con el Leicester

Hasta que el conjunto saudí no abone sus deudas, la FIFA lo ha sancionado con tres ventanas del mercado sin poder fichar (no podría hasta la de enero de 2025), por lo que en estos momentos esa posible incorporación de Carvalho estaría bloqueada. Por ello, el actual medio centro del cuadro verdiblanco se mantiene como uno más formando parte del trabajo que Pellegrini ha comenzado en Wolfsburgo para ir preparando el curso venidero.

Mientras, en el Betis se sigue con atención el futuro del portugués debido al espacio salarial que se liberaría con su marcha para poder acometer nuevas incorporaciones.Junto a la situación de William Carvalho, la otra gran incógnita es Sergio Canales. Seguir en el Betis o comenzar una nueva etapa en el Monterrey. Ése es el dilema que gira en torno a la figura del cántabro, pretendido con fuerza por el conjunto mexicano de cara a reforzarse en el recién comenzado Torneo Apertura. El Monterrey ha incrementado su propuesta. Los números parecen claros (20 millones de euros para el club verdiblanco en el global de la operación y cinco netos para el futbolista posiblemente en un contrato de tres temporadas) y todo está, de nuevo, a expensas de lo que decida Canales, que apura sus vacaciones para comenzar, en principio, el trabajo de pretemporada el próximo 18 de julio.

El club mexicano ya no esconde públicamente su deseo de contar con el 10 verdiblanco, que a sus 32 años y con contrato en el Betis hasta 2026 se le ha presentado tal oportunidad. Así, José Antonio Noriega, en un acto público del medio azteca El Norte indicó ayer lo siguiente al ser cuestionado por el interés en el santanderino: "Andan bien enterados. Falta parte de la negociación y ése es solamente uno de los nombres. A mí no me gustaría que se estacionara el diálogo en un nombre porque realmente tenemos tres o cuatro negociaciones más abiertas y que van muy bien".

José Antonio Noriega, presidente del Monterrey "Creo que vamos bien por Canales, aunque hay más nombres y falta parte de la negociación"

"Te puedo decir que hay nombres igual de importantes. Creo que vamos bien (por Canales), no es fácil, no es sencillo tratar traer jugadores de calidad, pero traeremos calidad", agregó el máximo dirigente de Rayados acerca del interés en Canales. "Evidentemente estamos cada vez más cerca, malo que fuera en sentido contrario, y creo que pronto podemos sumar a alguien, ojalá y sean dos jugadores que puedan llegar a sumarse a lo que ya tenemos", concluyó Noriega entre un salón que contó con hinchas de Monterrey y Tigres, los grandes rivales de la ciudad. Incluso, algunos jugadores del Monterrey acompañaron a su presidente, como fue el caso de Héctor Moreno, el ex central de la Real Sociedad que coincidió con Canales en el cuadro vasco.

Confianza Los Rayados siguen apostando con fuerza para convencer a Canales, que tiene la última palabra

Mientras, el Betis, ante tal propuesta, no se cerraría ni mucho en menos en banda y guarda en la agenda algunos nombres importantes por si el cántabro decide salir, como es el caso de Lo Celso. Así, a día de hoy, mucha incertidumbre en torno a dos baluartes de un Betis que trabaja en pos de intentar llevar a cabo una revolución importante en su plantilla.