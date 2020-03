La cuestión de la lentitud en el juego es uno de los argumentos que suelen utilizar ciertas voces críticas contra la figura de William Carvalho, que en Heliópolis, sobre todo en su primera temporada, ya dejó muestras de su buen hacer como centrocampista.

Y también, desde su llegada, siempre existió el debate en torno a él sobre si debía jugar como pivote defensivo o bien, de interior, como en la selección de Portugal. Por ello, en una entrevista que verá hoy la luz en Eleven Sports Portugal, el jugador del cuadro verdiblanco deja muy claro qué piensa de todo esto: "Quien me entrena sabe que no soy lento. Lo que parece lenta es mi forma de jugar, que son cosas completamente diferentes. Por ejemplo, Sergio Busquets es un jugador lento, pero usa muy bien sus características. Es como yo".

La temporada no está siendo nada fácil para William Carvalho, ya que a principios de octubre fue intervenido de una hernia de disco que lo tuvo alejado de los terrenos de juego casi cuatro meses, pasando por el quirófano en Portugal y llevando a cabo la rehabilitación en la capital hispalense. Después de tanto tiempo de baja, el medio centro luso vio la luz gozando de la titularidad en el encuentro ante el Barcelona en el Benito Villamarín, donde tuvo una discreta actuación fruto de su inactividad.

No obstante, Carvalho mostró en las redes sociales su alegría por volver a jugar pese a la derrota por el resultado (2-3). "Depois de 4 meses parado devido a uma lesão nada melhor que voltar a fazer o que mais gostas e com boas sensações. O resultado não foi o mais desejado de todo mas agora é trabalhar para que no próximo jogo tenhamos os 3pontos! Obrigado a Todos!", escribió en Twitter.

Después de jugar durante 70 minutos ante el cuadro azulgrana, Carvalho repitió titularidad jugando todo el encuentro en el empate a cero de los heliopolitanos en la visita al campo del Leganés, donde actuó de interior en la primera parte y de pivote, donde estuvo algo mejor, en los segundos cuarenta y cinco minutos. Posteriormente, también jugó todo el partido completo en el empate a tres de los verdiblancos en casa ante el Mallorca, siendo éste su último partido, ya que lleva dos semanas sin haber sido convocado por una sobrecarga muscular de la que intenta recuperarse definitivamente.

Ahora, con el aplazamiento de la competición liguera, como mínimo durante las dos próximas semanas, Carvalho podrá trabajar para abandonar definitivamente esa sobrecarga y adquirir un mejor tono físico para cuando regrese, si es que acaba llevándose a cabo, la vuelta de la competición. Además, otro asunto que afecta directamente al jugador verdiblanco es la decisión de la UEFA en los próximos días para ver si la Eurocopa se acaba celebrando entre junio y julio o bien se acaba retrasando hasta 2021, ya que es un jugador fijo para el seleccionador luso, Fernando Santos, en su once tipo.

También está por ver qué ocurre con el futuro de William Carvalho el próximo verano. Y es que si los verdiblancos no consiguen jugar en Europa la próxima temporada, éstos se verán obligados a poner en el mercado a sus principales exponentes, como pasó el pasado curso, para lograr una inyección económica importante con la que renovar el plantel.