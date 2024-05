Willian José, los mismos goles que todos los delanteros de Las Palmas

El próximo rival del Betis está sumido en una racha negativa de resultados que lo ha llevado, sin complicarse la salvación, a retrasar el objetivo matemático de una permanencia que tiene en las manos.

Ocho derrotas seguidas pesan a cualquier equipo y Las Palmas no es una excepción. Ocho encuentros en los que ha acumulado 15 tantos en contra y sólo uno a favor, lo que no habla bien del rendimiento ofensivo del equipo. "Ya no es la falta de gol, sino de ocasiones, lo que nos está penalizando", decía el técnico Xavi García Pimienta tras la última derrota. "Lo llevamos arrastrando toda la temporada, pero en alguna ocasión marcábamos; los partidos estaban muy igualados como hoy y nos salía cara, y ahora al revés", añadió.

No le falta razón al entrenador barcelonés, porque su equipo es el cuarto menos realizador de Primera División (30), después de marcar un gol en los últimos ocho duelos. Sólo el Cádiz, (25), el Rayo (29) y el Mallorca (29) han firmado menos dianas en lo que va de curso.

Y los delanteros están sumando poco en esta tarea. No en vano, el máximo goleador de Las Palmas es un centrocampista ofensiva como Kirian Rodríguez, que acumula seis dianas, aunque no ve puerta desde el 2 de marzo ante el Getafe (3-3). Tanto es así que Willian José suma los mismos goles en la liga que todos los delanteros del conjunto canario: 10.

Toca ver a los delanteros del cuadro insular. Sandro apenas ha marcado un tanto (ante el Getafe también) en los casi 1.600 minutos de juego que acumula, mientras que Munir (en más de 2.300 minutos) y Marc Cardona han anotado tres goles cada uno. El primero no marca desde el empate con el Getafe y el segundo celebró por última vez un gol el 10 de febrero en la última victoria del equipo canario. Sory Kaba anotó su gol el pasado octubre y un atacante como Moleiro suma dos dianas.

Willian José lleva 10 dianas en el campeonato liguero, las mismas que todos los atacantes de Las Palmas. A esos tantos hay que sumar los ocho que acumula Isco y los otros ocho de Ayoze, que lleva cuatro dianas en los últimos cuatro partidos.