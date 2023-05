Willian José, entre la reivindicación en el Betis o la entrega

Queda casi una semana por delante antes de que el Betis vuelva a jugar. Mucho tiempo para predecir el posible once que Manuel Pellegrini, siempre dado a las rotaciones, alinee el próximo lunes ante el Rayo (21:00), pero en la delantera, hablando de merecimientos, el nombre de Willian José debería estar subrayado.

No ha sido una temporada fácil para el brasileño. Desacertado, a veces con una actitud en el campo reprochada por la afición, y con escasas ocasiones: las que le dio el técnico y las que generó él mismo sobre el césped. Pero en este tramo final de curso el delantero tiene la oportunidad de reivindicarse con el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva o entregarse definitivamente a su suerte en una campaña para olvidar en lo estadístico.

Parece que quiere optar por la primera opción. Fue titular en el Camp Nou, ante la baja de Borja de Iglesias por un golpe. Fue un partido para olvidar en todos los sentidos. Repitió en el once inicial en San Mamés y marcó el tanto del triunfo del Betis. Su segunda diana en LaLiga y la sexta en toda la campaña, en la que bien es cierto viene jugando menos que el año anterior.

El brasileño, que en la 2021-22 jugó en el Betis cedido por la Real Sociedad, fue adquirido en propiedad por el Betis el pasado verano por 10 millones de euros con un contrato largo hasta 2026. Los números de aquel ejercicio justificaban la compra, aunque quizás a un precio no tan elevado. Entonces anotó 11 tantos, nueve de ellos en el campeonato liguero en el que fue titular en 19 de los 32 encuentros (1.608 minutos en liga) que disputó (44 en todas las competiciones y 2.150 minutos). Esta campaña, sin embargo, su producción se ha visto reducida numéricamente de manera exponencial al tiempo de juego, ya que acumula 25 partidos, sólo cuatro saliendo de inicio, con un total de 577 minutos de juego. Sumando todas las competiciones acumula en la 2022-23 1.294 minutos de juego a cinco jornadas de echar el cierre.

El triunfo en San Mamés no sólo debe servirle al equipo heliopolitano como refuerzo moral para afrontar lo que queda de campeonato ante el reto de atar la plaza europea, sino de espaldarazo para un Willian José apático en la temporada en ciertos momentos y defenestrado en otros (especialmente desde la llegada de Ayoze) para reivindicar un sitio cara ya a la próxima temporada, en la que tendrá más competencia en el ataque. La zona de vanguardia será uno de los puestos en los que Ramón Planes, nuevo director deportivo bético, debe mover ficha. Con Borja Iglesias y Willian José en plantilla, Raúl García de Haro se está ganando en el Mirandés tener una oportunidad en el Betis. No en vano, es el segundo máximo realizador de Segunda División y el mejor goleador español con 19 tantos, a los que hay que sumar también seis asistencias. El delantero se ha convertido en pieza clave en la permanencia del conjunto burgalés y no le faltarán ofertas para el próximo año, aunque como hizo en su momento Fabián su deseo es tener una oportunidad en la plantilla verdiblanca demostrada ya su valía en la cesión a un conjunto de LaLiga Smartbank.

El canterano potenciará la competencia en el ataque tras una campaña en la que la irregularidad de Borja Iglesias y el escaso gol demostrado por Willian José han puesto el foco en la delantera. En el caso del brasileño, uno de los afectados al inicio del curso por los problemas en las inscripciones, no sólo se discute sus números sino también su actitud en el campo, sin apenas generar ocasiones, hacer desmarques o pisar el área rival lastrado, también hay que decirlo, por el paso atrás que el equipo ha dado de forma generalizada en una campaña menos realizadora.

Ni las ha tenido ni, hasta ahora, ha aprovechado Willian José sus momentos. En LaLiga siempre tuvo un rol secundario: cuatro titularidades frente a las 19 de la pasada campaña, en la que Pellegrini rotaba más por partido y no por competición. La alternativa para el brasileño fue la Europa League, pero en cuanto acabó la fase de grupos (salió de inicio en los seis encuentros) el puesto en ataque en la eliminatoria frente al United fue para Ayoze, que se convirtió en la alternativa en el ataque para Pellegrini. En Europa marcó dos tantos Willian José, ambos en el debut frente al HJK. En la Copa del Rey también tuvo su momento, haciendo otro doblete ante el CD Islas Pitiusas y quedándose sin marcar frente al Osasuna. En LaLiga sólo ha disfrutado de cuatro titularidades. En el 0-0 en Cádiz, en la derrota por 3-0 contra el Valencia y en las dos últimas citas: en el 4-0 en el Camp Nou y en la revitalizadora victoria frente al Athletic en la que su gol -el segundo en LaLiga, ya que marcó también en la remontada en Elche- debe ser el primer paso para reivindicar su sitio en el Betis del futuro.