El abrazo entre Yanis y Pablo Busto después del debut del lateral con el primer equipo del Betis

El prometedor delantero Yanis Senhadji, perteneciente al Betis Deportivo, presenció anoche en el Benito Villamarín el debut de su compañero Pablo Busto con el primer equipo verdiblanco. El jovencísimo lateral de apenas 18 años, nacido en 2005 al igual que Assane Diao y el propio Yanis, saltó al terreno de juego en el 50' por la lesión de Aitor Ruibal, al que este domingo se le harán las pertinentes pruebas médicas.

Pese a su juventud, la actuación de Busto fue realmente convincente, mostrándose muy seguro con el balón y defendiendo con sobriedad al habilidoso Bryan Zaragoza -por quien el Bayern Münich ha pagado 14 millones-, que en ningún caso pudo desbordarle en el uno contra uno. Además, el joven zaguero fue uno de los protagonistas en el definitivo gol bético; mediante un gran balón medido a la espalda de la defensa, el sevillano generó la jugada que desencadenó en el córner que Isco transformó finalmente en el tanto decisivo. Un gol que Busto celebró por todo lo alto, primero abrazándose por los suelos con Andrés Guardado y luego acudiendo a la piña del equipo sevillano.

La emoción de Busto

"Ha sido un sentimiento inexplicable. Estoy muy orgulloso de haberlo hecho en casa, con nuestra gente. Se merecían la victoria. No hay mejor escenario que éste para debutar", confesó después del partido Pablo Busto, quien comentó que "es un orgullo tras llevar once años en el club. Como dije hace no mucho, era un sueño desde pequeño y ha sido de la mejor manera, ante nuestra gente".

El defensor también reveló las indicaciones de Pellegrini antes de saltar por primera vez al césped del Villamarín: "Me ha dicho que jugara tranquilo, que hiciera mi fútbol, que estuviera concentrado y a por la victoria. No estaba muy nervioso, aunque con el paso del tiempo estuve más tranquilo con el balón. El grupo siempre me ha apoyado. Estoy muy contento", admitió.

Yanis, orgulloso

En el templo verdiblanco hizo acto de presencia Yanis Senhadji, el delantero del filial, recién renovado hasta 2028 dado su gran rendimiento en el Betis Deportivo y la buena cantidad de ofertas por parte de clubes españoles y europeos. Al término del encuentro, en su Instagram, el ariete publicó una historia donde mostraba su felicidad por el debut de Busto, su compañero en el filial: "No sabes lo orgulloso que estoy de ti, hermanito", dijo a su compañero públicamente. En el vídeo se observa a Pablo acercándose a Yanis para recibir su felicitación después de una noche inolvidable.

El propio Yanis es otro de los canteranos que llama con más fuerza al primer equipo, aunque de momento no se ha ejercitado a las órdenes de Pellegrini. "Es un sueño para mí, pero a la vez un objetivo por el que voy a estar trabajando día a día para conseguirlo. El Betis es una locura, quien me ha abierto las puertas del fútbol", reconoció recientemente el punta en los micrófonos de El Chiringuito.