Abner sobre su paso por el Betis: "No fue como esperaba, aquí hay más estabilidad"

SEVILLA/La actualidad del Real Betis Balompié está sobrecargada de partidos en LaLiga, próximamente también encuentros en la UEFA Conference League, lesionados, dificultades en el desarrollo del juego y en el rendimiento de algunos jugadores. Pero en este caso, la noticia también llega desde Francia e, indirectamente, desde Brasil. En concreto, del que fuese lateral zurdo de la entidad por una temporada y media, Abner Vinícius, que ha hablado en una rueda de prensa y uno de los temas principales que ha tratado ha sido su salida del conjunto verdiblanco en este verano después de una temporada bastante mala y un paso por Heliópolis que no fue el más efectivo.

Abner fue traspasado por el conjunto bético a principios de la ventana estival al Olympique Lyon por 8 millones de euros. Además, el equipo andaluz se guarda un 20% de una futura venta del futbolista que ha firmado por la entidad francesa hasta 2029. Eso sí, es importante destacar de cara a las arcas del club que el 50% de ese importe (unos 4 millones de euros) van directamente hacia el Atlético Paranaense, club al que se comró esa mitad del pase de jugador. Visto lo que demostró en Sevilla, se podría tildar incluso de muy positiva la venta de un activo que no demostró en absoluto lo que se le presuponía como puntal por banda izquierda, pero que parece que en el país galo está encontrando su sitio.

Abner durante un encuentro con el Betis en el Benito Villamarín / Europa Press

Ahora tiene más estabilidad

Así mismo lo ha detallado el lateral zurdo, que en unas declaraciones en una comperecencia de prensa con el Olympique ha hablado de su paso por la entidad de las trece barras y cómo se encuentra ahora mismo en un equipo que no está rindiendo esta campaña como históricamente se le presupone. "Mi primera experiencia en Europa no salió como quería. Llegué con una mentalidad distinta a la del Betis. Aquí hay más estabilidad. Vengo con mi familia. Fui muy bien recibido por el personal y los jugadores y todo eso ayudó a mi integración aquí en Lyon".

También habló sobre el nuevo rol que tiene en el equipo: "Contra el Olympiacos jugamos con un patrón de 4 jugadores. No tengo ninguna preferencia particular. Siempre haré lo mejor que pueda. Soy lateral, pero soy bastante libre y disponible. Siempre daré lo mejor de mí sin importar dónde me haga jugar el entrenador". Al margen de sus declaraciones, el brasileño no tuvo un buen papel en el club andaluz por los constantes errores defensivos de bulto que cometía en un altísimo porcentaje de partidos. Eso sí, sigue siendo un futbolista joven que necesitaba una gran adaptación y oportunidades (Manuel Pellegrini se las dio). En este caso, la realidad es que el Betis de hoy no podía esperar en una posición tan importante a que el futbolista pudiese sacar su mejor versión. Estaba perdiendo muchos puntos por no tener el mejor rendimiento en un puesto clave para el esquema y además el futbolista se estaba devaluando.

Abner en la sala de prensa del Olympique Lyon / OL

Una convocatoria sorprendente

Ya sorprendió cuando la selección brasileña convocó para el anterior parón de selecciones a Luiz Henrique (que repite en esta citación para los partidos clasificatorios del Mundial 2026), que eso sí, se estaba saliendo en Botafogo. En este caso, la sorpresa no cesa con la llamada del entrenador a Abner en lo que será su primera cita con la absoluta. Esto comentaba el sudamericano respecto a la tradición que tienen en este equipo con los brasileños: "Conozco la tradición de los brasileños de OL. Es un club del que hablamos mucho en Brasil. Conozco muy bien a Bruno Guimarães, con quien jugué y que dejó muy buenos recuerdos aquí en Lyon".