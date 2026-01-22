Los aficionados del PAOK rinden homenaje a las víctimas de Adamuz antes de medirse al Betis

Han pasado ya varios días del desgraciado accidente de tren en las inmediaciones de la localidad cordobesa de Adamuz y como no puede ser de otra forma sigue la consternación en todo el país y también fuera del territorio español. Precisamente en Salónica, en Grecia, el Real Betis Balompié disputa hoy la penúltima jornada de la UEFA Europa League ante el PAOK, y los aficionados griegos han querido tener un bonito detalle en las gradas del estadio, acordándose de las víctimas en suelo español, y también honrando la memoria de lo que les ocurrió en Tempi en 2023, con 57 víctimas en una situación similar.

Ha sido con una pancarta en la que ponía el siguiente mensaje: "Adamuz-Tempi. Different place, same tragedy". Traducido, "Adamuz-Tempi, diferente lugar, misma tragedia".

Una situación similar

Tempi es un pequeño lugar en la región de Tesalia, Grecia, situado en el valle de Tempe entre las montañas del Monte Olimpo y el Monte Ossa, a unos ~120–130 km al sur de Salónica (Thessaloniki).

La tragedia del tren de Tempi a la que hacen referencia ocurrió en la noche del 28 de febrero de 2023, cuando un tren de pasajeros que circulaba de Atenas hacia Salónica y un tren de mercancías que iba de Salónica hacia el sur colisionaron de frente en el valle de Tempi, debido a errores humanos y fallos en la infraestructura ferroviaria y de señalización. El choque fue devastador: los dos trenes se estrellaron a altas velocidades, varios vagones se deformaron y se incendiaron, y el accidente dejó como saldo 57 personas fallecidas y muchos heridos, convirtiéndose en el peor accidente ferroviario de la historia moderna de Grecia.