Alineación probable del Betis ante el Deportivo Alavés: algunos cambios necesarios

El Real Betis se presentará en el debut en el Estadio de La Cartuja con bastante poca diferencia en cuanto a los futbolistas disponibles para que Manuel Pellegrini efectúe su once ante el Deportivo Alavés. A nivel de salidas, puede darse pronto la de Nobel Mendy, también la de Iker Losada y está por ver qué ocurre con Ricardo Rodríguez, que con la titularidad que le dio Manuel Pellegrini el pasado lunes, parece que sigue dudando si abandonar o no la disciplina verdiblanca. Si sale este último, sería quizá el único afectado del once del chileno respecto al que sacó en el Martínez Valero. En el apartado de llegadas, no se espera ninguna cara nueva de cara al partido del viernes.

De igual forma, en el capítulo de los lesionados, tampoco se espera el debut en una citación de Nelson Deossa. El colombiano se espera que aparezca bastante cerca de la primera fecha FIFA. Diego Llorente sí que podría debutar tras acumular varias sesiones con el grupo, pero se espera que su primera convocatoria sea ante el Celta o el Athletic. No será igual con Marc Roca, que aunque esta semana ya ha empezado a trabajar con el resto de compañeros de forma parcial, tiene su timing marcado con cierta calma.

Pau López, escoltado por Ángel Haro y Álvaro Ladrón de Guevara en su presentación. / Juan Carlos Muñoz

Pocas novedades se esperan esta jornada

Una vez que el técnico chileno ya mostró sus cartas ante el Elche, se esperan pocas novedades en el once contra el equipo babazorro. Pau López seguirá defendiendo el arco bético, mientras que ni en el centro del campo ni en la zona ofensiva se esperan cambios. Eso sí, todas las dudas llevan a los laterales. Por un lado el diestro, donde en el choque contra los ilicitanos los béticos echaron de menos a Ángel Ortiz. Aunque todo apunta que será Héctor Bellerín quien juegue. Eso sí, se debe tener en cuenta que no hay demasiados días de decanso de un choque a otro y podrían aparecer cambios.

Donde sí se esperan es en el costado zurdo. Primero porque el nivel de Ricardo Rodríguez fue bastante bajo en la primera jornada, y segundo porque quizá darle más minutos puede entorpecer su salida. Por tanto, el once esperado del técnico sudamericano es el siguiente: