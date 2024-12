Alineación probable del Betis contra el Rayo Vallecano: ¿Vuelve Isco como titular?

SEVILLA/El conjunto de La Palmera recibe este domingo al Rayo Vallecano en el Benito Villamarín en el partido correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports. Un partido fundamental para las aspiraciones Europeas de un Betis que viene de reponerse bastante bien a la mala racha de tres derrotas consecutivas y que quiere cerrar el año de la mejor forma posible: ganando, delante de su gente y en lo que se espera que sea una velada muy emotiva con el tradicional lanzamiento de peluches en el descanso del choque ante los de Íñigo Pérez.

Poco a poco se han ido reincorporando jugadores de la enfermería a la causa del técnico chileno. El último, Pablo Fornals, que se ha perdido hasta ocho partidos con las trece barras pero que ya está de nuevo en condiciones para tener minutos ante los de Vallecas. Aunque una de las mayores dudas para el duelo es la titularidad de Isco Alarcón. El propio Pellegrini habló sobre ello en rueda de prensa: "Fornals e Isco están mañana en la lista de citados. Isco está en condiciones de jugar y veremos cuántos minutos puede jugar y en qué momento". Todo apunta a que, dependiendo de como marche el choque, su incorporación será en la segunda parte, aunque no se descarta que participe desde vestuarios en el descanso al menos 45 minutos.

Fran Vieites intenta un pase desde atrás. / Joaquín Corchero | Europa Press

Ricardo Rodríguez, baja en defensa junto a Rui Silva

El guardameta luso sigue sin recuperarse de sus problemas en el hombro y ya no volverá hasta el choque contra el Real Valladolid. En su lugar todo apunta a que estará Fran Vieites en lo que debe ser para él un nuevo partido de consagración en el que apriete las tuercas a su entrenador a la hora de darle la titularidad también cuando vuelva Rui Silva. Aunque al no haber partido europeo el jueves, podríamos ver a Adrián como otra opción, pero el gallego es quien más fuerza toma. En el lateral diestro partirá Sabaly y en el zurdo Perraud, que está apercibido de sanción y si ve cartulina amarilla no estará en el choque ante los pucelanos.

Más dudas llegan en torno al doble pivote al aparecer en la lista Fornals, pero todo indica que serán Sergi Altimira y Johnny Cardoso los que jueguen desde el inicio. Isco y el de Castellón de la Plana tendrán participación desde el banco de suplentes en lo que se espera que sea un día de unión con la grada y también como uno de los pasos clave sen su puesta a punto. Como media punta, Lo Celso es indiscutible y más sin haber jugado en Europa por sanción.

Assane, en un lance del encuentro. / Antonio Pizarro

Sin Chimy, momento de Assane Diao

A pesar del doble recurso del Betis por Chimy Ávila, el rosarino no podrá jugar contra los de la franja. Por tanto queda una vacante libre en ese costado diestro para acompañar a Abde (que jugará en la izquierda) y a Vitor Roque (que será el delantero titular). No está Jesús Rodríguez, Fornals viene de salir de una lesión muscular y Losada no está contando con demasiados minutos, por lo que todo apunta a que será Assane Diao quien comience frente a Pep Chavarría en el duelo.

Por tanto, el once del Ingeniero quedaría de la siguiente forma: Fran Vieites; Sabaly, Llorente, Bartra, Perraud; Johnny Cardoso, Altmira, Lo Celso; Abde, Assane y Vitor Roque.