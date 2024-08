Álvaro Valles sobre su llegada al Betis: “Confío en que se llegue a una solución”

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue en la búsqueda del cierre de su plantilla en este mercado de verano. Uno de los futbolistas de los que está pendiente es Álvaro Valles, el guardameta de la UD Las Palmas con pasado bético cuyo acuerdo con el conjunto de La Palmera es bien conocido y reconocido por su propio presidente, pero la situación en la portería de Rui Silva provoca que su situación no se termine de resolver. Después de la primera jornada de LaLiga EA Sports en la que no jugó un solo minuto y estuvo en la grada, ha pasado unos días de descanso en la capital hispalense. Al volver a la isla, ha atendido en el aeropuerto a Diario de Sevilla y ha hablado sobre su futuro.

"He tenido un par de días libres y he venido a ver a la familia. Estamos ahí viendo un poco el mercado... El Betis, sabe todo el mundo que es mi casa, pero al final nunca se sabe", comentaba el guardameta sobre la opción de volver al club de sus amores. También hizo referencia a sus sentimientos respecto a las constantes declaraciones y amenazas de su presidente: "Si, si, estoy tranquilo. Lo conozco de hace muchos años, tengo muy buena relación con él. Al final, el tiene sus intereses y los del club, lo entiendo perfectamente. A partir de ahí, yo entreno como un profesional más".

Álvaro Valles, durante un encuentro de esta pasada temporada con Las Palmas. / E.P.

Confiado en llegar a una solución

Al final, la situación engloba también el hecho de que el equipo de las trece barras debe generar un hueco en la portería para que Valles pueda volver. Precisamente habló sobre qué espera que ocurra de aquí a final de mercado: "Confío en que se llegue a una solución. Ya no sólo con el Real Betis, que es lo que ha hablado todo el mundo, sino también que se llegue a una solución por ambas partes y ambos estemos satisfechos.".

"No sé nada, la verdad es que eso no lo sé. Yo hablo con mi representante a diario y bueno, lo único que sabemos es que queremos buscar una solución lo antes posible y que podamos estar tranquilos y contentos todos", sentenciaba el guardameta, que espera que todo termine con final feliz el próximo 30 de agosto.