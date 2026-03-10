Amrabat suma más trabajo y Lo Celso empieza a tocar balón

El internacional marroquí del Betis Sofyan Amrabat sigue dando pasos para su vuelta y este martes se ha ejercitado, de nuevo, parcialmente con el grupo una semana después de regresar a Sevilla para finalizar su recuperación de la operación en el tobillo que lo tiene en el dique seco desde final de noviembre.

Amrabat se lesionó gravedad junto con Isco tras chocar de forma fortuita en el encuentro frente al Utrecht a finales de noviembre, fue operado en los Países Bajos y, después de seis semanas de convalecencia en su país natal, ya viene realizando desde hace días trabajo específico en la ciudad deportiva verdiblanca.

Amrabat intentó forzar para jugar el derbi ante el Sevilla de la primera vuelta y frente al Barcelona y, posteriormente, para jugar con su selección en la Copa de África, aunque tuvo que parar y pasar por el quirófano para operarse del tobillo lesionado el pasado 27 de enero.

Tras su regreso a Sevilla, el centrocampista cedido por el Fenerbahçe ha vuelto a entrenarse este martes con el grupo de manera parcial después de empezar a hacerlo este lunes, aunque su regreso a las convocatorias será, en todo caso, después del partido en Atenas ante el Panathinaikos. Su vuelta será seguro antes del parón, por lo que habrá que esperar a ver si tiene opciones de estar citado para recibir al Celta.

Amrabat ha asistido a la charla inicial abierta a los medios de Manuel Pellegrini, quien contará con el pivote como el primer recuperado de los lesionados de larga duración que tiene en su plantilla, además de Isco y Giovani Lo Celso. Precisamente, el argentino ha empezado ya a calzarse las botas y tocar balón este martes, dando un paso importante en su recuperación, aunque no se espera su vuelta hasta después del parón de selecciones.

Los verdiblancos viajarán este miércoles a Atenas en una expedición formada por 24 futbolistas, pues tras el entrenamiento matinal ha ofrecido Pellegrini la lista de convocados.