La convocatoria del Betis para la cita ante el Panathinaikos

Los jugadores del Betis se ejercitan en un entrenamiento.

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una lista de convocados sin novedades para el encuentro de este jueves ante el Panathinaikos, en Atenas, en la ida de los octavos de final de la Europa League.

Los verdiblancos se han ejercitado este martes por la mañana en la ciudad deportiva en una sesión de trabajo en la que Amrabat ha continuado trabajando con normalidad junto al resto de compañeros y en la que se ha visto a Giovani Lo Celso empezar a tocar balón tras hacer carrera estos días atrás.

Una vez finalizado el entrenamiento, Pellegrini ha dado a conocer una citación con todos los jugadores disponibles, al igual que para el último choque en Getafe.

La lista es la siguiente: Valles, Adrián, Pau López, Bellerín, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Chimy, Abde, Bakambu, Ricardo, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho, Marc Roca, Junior, Aitor, Ortiz y Pablo García.

El Betis pondrá rumbo este miércoles a las 09:00 a Atenas desde el aeropuerto de San Pablo, compareciendo antes (07:45) el presidente del club verdiblanco, Ángel Haro, ante los medios de comunicación.

Una vez en la capital griega, Pellegrini y Aitor Ruibal comparecerán en rueda de prensa (17:15, hora española) antes del entrenamiento en el escenario del encuentro, el Olímpico de Atenas (18:00).