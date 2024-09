Los audios del VAR en el polémico penalti del Betis y el cambio de criterio de Alberola Rojas

SEVILLA/El Real Betis Balompié cosechó su primera derrota de la temporada en la noche de este domingo en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (0-2) en un partido en el que hasta el primer gol de Mbappé todo iba sobre ruedas, con un rendimiento muy bueno en defensa pero con la pólvora mojada en ataque. Aunque el nivel del equipo decreció un poco, seguía a un tanto de empatar el luminoso y al menos salvar un punto en un campo complicado, pero una decisión arbitral bastante controvertida, primero del árbitro de VAR, Alejandro Muñiz Ruiz, y luego del colegiado de campo, Javier Alberola Rojas, pusieron el colofón final a una serie de malas actuaciones durante el partido.

En los primeros instantes del partido no se señaló un penalti de Courtois sobre Aitor Ruibal, con un pisotón bastante claro del guardameta belga al delantero dentro del área. Después, tampoco se señaló una mano clara de Diego Llorente separada del cuerpo. No hay dos sin tres. Dani Ceballos protegía el balón dentro del área y Sabaly golpeaba su tobillo por detrás dejándolo caer. Ni se revisó en pantalla ni tampoco se terminó señalando nada. Y para coronarse, tras una acción en la que Vinicius regatea a Rui Silva pero se tira la pelota demasiado larga, deja su pierna para que golpee con la rodilla del guardameta, al que se le ve claramente recoger sus piernas para no impactar, y el VAR instó al árbitro principal a cambiar su decisión original.

Los audios del VAR siembran la duda

Cuando hay polémica relacionada con el conjunto blanco, siempre se observan comportamientos distinto a los que se ven en otros campos o entre otros equipos de la competición. En primer lugar, el VAR debe intervenir para instar al colegiado principal a que reconsidere su decisión cuando sea un error flagrante. En este caso, Alberola Rojas dejó seguir la jugada porque así la interpretó en directo a pesar del buen campo de visión que tenía. A ello hay que sumarle la forma en la que el árbitro de VAR manda a la revisión. Normalmente se escuchan las siguientes palabras: "Te recomiendo un on field review", es decir, una revisión de campo. En este caso Muñiz Ruiz dice su opinión abiertamente antes de la evaluación de su compañero: "Dame un segundo porque me parece penalti".

"Javi, me parece penalti. Va a por el balón y le derriba. El fuera de juego no te lo muestro", comentó, a lo que Alberola Rojas terminó sentenciando con un cambio radical de su criterio: "Le da con la rodilla". Acto seguido señaló el penalti con el que Mbappé batió al guardameta portugués, colocó el 2-0 en el marcador y sentenció definitivamente el partido. Una situación bastante curiosa, ya que en la repetición se ve perfectamente como el árbitro principal tiene el campo de visión perfectamente abierto y al ver la acción decide no señalar nada. Luego, cambio su criterio.

Abde y Fornals antes del calentamiento. / Europa Press

Enfado en Pellegrini y Fornals

La realidad es que fue una acción que cabreó tanto al entrenador verdiblanco como a uno de sus jugadores. En el caso de Pellegrini hizo referencia a una acción del año pasado para mandar un mensaje al árbitro: “Me acuerdo de este mismo árbitro que la temporada pasada desestimó un penalti a favor nuestra similar, aquí estimó que sí que era”.

Por otro lado, Fornals, cerraba con las siguientes declaraciones: "El penalti… Todos los que esta noche habláis del partido y seáis afines del Madrid os parecerá penalti y los que somos del Betis diremos que será muy justo".