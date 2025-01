Dos ausencias clave en el Betis a dos días de visitar Barcelona

SEVILLA/En la mañana de este lunes el Real Betis ha realizado su primera sesión de trabajo de esta semana después del descalabro del pasado sábado en el José Zorrilla ante el Valladolid en lo que supone la primera de las dos sesiones que va a tener Manuel Pellegrini para preparar el partido contra el FC Barcelona. Ha sido una sesión en la que ha habido muchos rostros serios en un inicio tras el duro varapalo liguero y con una charla ya habitual del entrenador en la que se ha vuelta a hacer conjura como después de cada uno de los tropiezos que ha habido a lo largo de este curso. Jugar ahora mismo contra el Barça no es fácil, ya que mostraron un nivel futbolístico excelso en la final de la Supercopa de España, pero también está a favor de los heliopolitanos algunos problemas físicos del rival y la sanción de su guardameta titular.

Szczęsny e Íñigo Martínez no estarán a disposición del técnico alemán para recibir al Betis en Montjuic, al igual que con mucha probabilidad tampoco estarán disponibles en clave verdiblanca algunos futbolistas. Uno de ellos Héctor Bellerín, que sigue sin reaparecer con el grupo. Tampoco Marc Roca (que debe seguir tomando minutos de entrenamiento con la primera plantilla al igual que ha hecho hoy) y William Carvalho. Estas son las bajas seguras, pero luego ha habido algunas ausencias en el entrenamiento que abren la posibilidad de que tenga bajas importantes.

Héctor Bellerín y Ricardo Rodríguez se saludan en el inicio de la sesión / Manu Colchón

Lo Celso, ausencia destacada

La ausencia hoy de futbolistas que estuvieron en Valladolid no necesariamente debe obedecer a tener descanso después de la titularidad, puesto que el domingo no entrenaron. Giovani Lo Celso y Diego Llorente no han trabajado con el grupo, al menos en el inicio de la sesión, y se convierten en dudas muy serias para el choque copero de esta semana. La trascendencia del argentino es capital en el equipo a pesar de que el funcionamiento junto a Isco no sea el mejor en estos momentos. Habrá que ver como avanzan en estas horas y si trabajan mañana con el equipo para viajar a la ciudad condal.

Por otro lado, Chimy Ávila es otra de las grandes dudas. Recibió un golpe ante el huesca y tiene problemas en la rodilla. Que tampoco haya entrenado este lunes es un indicativo bastante claro que lo coloca entre las dudas más serias del plantel. Lo normal es que también se pierda el partido contra los blaugranas. Aquí podría aparecer como buena noticia Pablo Fornals, que a pesar de estar recuperándose todavía, podría ser la gran novedad en la citación.

Lo Celso, en un momento del encuentro en Pucela. / E.P.

Vuelve Nobel Mendy

Después de que superase su lesión de rodilla y volviese con el Betis Deportivo a los entrenamientos, fue convocado por Arzu contra el Hércules. Hoy ha regresado al trabajo con el Ingeniero en lo que se espera que sea para él la vuelta a la normalidad. Ha sido un nombre que en las últimas semanas ha sonado con fuerza en el mercado en clave salidas, ya que ha tenido una oferta interesante del Anderlecht cuyo montante final tras una cesión no termina de convencer al Betis.

También han trabajado con el primer equipo jugadores como Germán (portero), Jesús Rodríguez y Mateo Flores.