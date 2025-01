Alineación probable del Betis contra el Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey

SEVILLA/A día de hoy hay muchas dudas sobre cuál será la alineación que presente Manuel Pellegrini el próximo miércoles en el estadio de Montjuic ante el FC Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey. Ya ante los pucelanos la alineación parecía clara pero introdujo alguna que otra variante que no vio venir absolutamente nadie, como las titularidades de Bakambu y de Ricardo Rodríguez. A pesar de que el choque sea de una importancia capital, tanto por la forma de jugar que se le presupone a los verdiblancos y también por la necesidad de rotar con un choque clave de LaLiga en el retrovisor, las rotaciones aparecerán de forma inevitable y hay algunos futbolistas que incluso se pueden apuntar a la convocatoria después de mucho tiempo. La salida de Rui Silva abre de nuevo el debate en la portería, el estado físico del Chimy es una incógnita, al igual que el de Fornals y el de Marc Roca.

Habrá que ver que forma de actuar tiene el Ingeniero con el dilema bajo palos. Fran Vieites venía siendo el portero de la Copa y luego el sustituto del luso en la competición liguera. Pero claro, esto ocurría porque entre semana le tocaba jugar a Adrián en Europa. Ahora que no hay competición europea y seguramente Vieites sea titular de nuevo el sábado, hay muchas opciones de que un guardameta tan experimentado como el sevillano sea el elegido.

Las fotos del Valladolid - Betis / R. García | Efe

Perraud, el hombre de la zaga

En el lateral izquierdo es donde todo hace pensar que va a llegar la principal novedad. Ricardo Rodríguez dejará paso a un Perraud que tendrá la misión de dejar en el dique seco durante el duelo a nada más y nada menos que a Lamine Yamal. Bartra volverá a un once después de ser suplente el sábado y estará acompañado, casi con total seguridad, por Diego Llorente. Aunque el partido del madrileño contra el Valladolid fue el peor como bético y podría sufrir un lanzamiento al banquillo en forma de castigo por parte del técnico sudamericano. Aitor Ruibal, casi sin dudas, será el que ocupe el carril diestro en detrimento de Sabaly.

En la medular hay un fijo: Johnny Cardoso. El estadounidense no jugó bien en Pucela, pero a día de hoy la zona media no se entiende sin su presencia. A su lado, lo normal sería que estuviese Sergi Altimira, que no completó el partido de liga y llega algo más descansado, aunque en la rotación podrían entrar Mateo Flores o Pablo Fornals si es que el de Castellón de la Plana vuelve a la citación.

Vitor Roque delante del portero del Rayo antes de fallar la ocasión / Europa Press

El ansiado regreso del Chimy

Se espera que sus problemas en la rodilla y no vayan a más y pueda regresar a la lista, pero como aún no es seguro no se puede contar con él. Abde partirá desde la izquierda, Isco en la media punta y Vitor Roque como delantero centro. Muchos tendrán dudas con la presencia de Lo Celso por el enfado que tuvo con el cambio de Manuel Pellegrini, pero lo cierto es que el Ingeniero acostumbra a gestionar de la mejor forma posible estos acontecimientos de forma interna. Además, tampoco hay alternativas más allá de Jesús Rodríguez.

Por lo tanto, el once queda de la siguiente forma: Adrián; Aitor, Llorente, Bartra, Perraud; Cardoso, Altimira; Lo Celso, Isco, Abde y Vitor Roque.