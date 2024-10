Bakambu, a rematar la faena en el derbi

SEVILLA/Siempre es especial jugar un derbi tanto con la camiseta del Betis como del Sevilla, pero para Cédric Bakambu, lo será aún más. A esta hora todavía no se sabe si el congoleño lo hará como titular o desde el banquillo dándole descanso a Vitor Roque aunque parece meridianamente claro que por las rotaciones y por el peso que tiene su figura dentro del esquema de Manuel Pellegrini, va a jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Si echamos la vista atrás, la razón por la que para el congoleño no es un partido cualquiera la encontramos en el pasado mes de mayo, cuando en una carrera en la que se enfrentaba sólo al portero para marcar en el Benito Villamarín, se lesionaba. Sería un problema muscular que no le ha permitido reaparecer hasta cuatro meses después. A pesar de que le dio el tirón en plena carrera, el delantero del conjunto verdiblanco continuó la jugada como pudo e intentó anotar, pero ante tal problema fisico le fue imposible. Dejó la faena incompleta.

Eso sí, en las declaraciones que realizó para los compañeros de Relevo tras la derrota en Varsovia se mostró con ganas de no recordar lo que sucedió y tomarse el duelo ante los de García Pimienta como un partido más: "Una revancha, no, es otro partido. No quiero pensar en aquello. Para mí el domingo es un partido diferente". aunque sí reconoció lo importante que es el partido: "Se prepara mejor con una victoria, pero perdimos y ahora nos toca trabajar. Tenemos poco tiempo para preparar el partido pero vamos a volver a Sevilla, a entrenarnos y pelear".

Bakambu se lamenta del tiro que estrelló en el poste. / Europa Press

Un paso más hacia su mejor nivel

La realidad es que, tal y como se puede ver en el césped en cada partido, Bakambu no está en su mejor nivel. Además, así lo reconoce el propio jugador que, eso sí, estaá ansioso por jugar y coger minutos para una mejoría más rápida: "Poco a poco me estoy recuperando y el camino es largo. Todavía me queda para estar al 100%. Estoy trabajando día a día para mejorar y volver a mi máximo nivel".

No hay duda de que un buen primer paso para proseguir con esa mejoría es tener un rendimiento en un partido que, como él mismo reconoce, es importantísimo: "Ahora tenemos un derbi, que no es un partido como los otros. No se puede decir lo que va a pasar, pero sí que vamos a pelear y a darlo todo para intentar conseguir algo bueno. Siempre es bueno jugar este tipo de partidos, nos da más ganas. Pero claro, va a ser un partido muy complicado y tenemos que estar listos para jugarlo".

Bakambu, en el último derbi disputado en el Benito Villamarín. / E.P.

Lo Celso, el mejor socio

La forma de jugar de Cédric Bakambu ya ha dejado claro que es un futbolista que necesita compañeros de perfil asociativo en muchas fases de los partidos, que vayan a apoyarle cuando él recibe el balón de espaldas. Pero también necesita gente que tenga buen último pase, visión de juego y precisión en sus piernas, ya que está constantemente tirando desmarques a la espalda de los centrales rivales que podrían aprovecharse con buenos envíos. De todos los que estarán en el terreno de juego de Nervión, el mejor será sin duda Giovani Lo Celso.

Esto decía precisamente el congoleño sobre el rosarino: "Es bueno que vuelva un futbolista como él. Lo necesitamos, pero también somos un equipo, y vamos a necesitar a él y a todos para pelear y salir al campo a ganar". Será uno de los mayores ayudantes para el congoleño en la misión de rematar la faena que dejó sin acabar en Heliópolis.