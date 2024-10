Isco y Manu Fajardo, presentes en el último entrenamiento antes del derbi

SEVILLA/El entrenamiento del Real Betis Balompié previo a El Gran Derbi ante el Sevilla FC ha estado marcado en lo deportivo por la vuelta de Giovani Lo Celso tras descansar en Varsovia y también por la continuidad de Marc Bartra. En el caso del Rosarino, será titular y se erige como la pieza clave del Ingeniero de cara a este importantísimo partido. Por parte de catalán estaban a la espera de la autorización final de los servicios médicos del club para poder incluirle en la convocatoria.

Pero por otro lado la imagen ha sido la de Isco y Manu Fajardo. Primero fue el malagueño el que saltó a la puerta del campo 1 de la ciudad deportiva Luis del Sol. Lo hizo con muletas y acompañado de su hijo. Posteriormente lo hizo Manu Fajardo, que estuvo charlando con el capitán del conjunto bético durante varios minutos. Porteriormente, se sentaron en el banquillo a observar la sesión mientras Isco dejaba una buena imagen intentando dar pataditas a una pelota de ping pong.

Isco camina con muletas por el césped del Benito Villamarín durante el encuentro ante el Mallorca. / Europa Press / AFP7

Fajardo, beticismo clave en la entidad

El propio director deportivo bético sabe perfectamente lo que significan este tipo de partidos para los suyos y el hecho de estar cerca de los jugadores en estos momentos no es casualidad. Ya lo suele hacer siempre, pero su figura refuerza de gran forma la importancia de defender los colores béticos dando el 100%. De hecho, esto decía sobre este derbi hace algunos días: "En la quiniela pongo un 2, obviamente. Sé que los derbis son especiales, que puede pasar cualquier cosa, pero confío en mi equipo, que lo podamos sacar adelante. Pero ahora mismo focused en el jueves, con la mente puesta en Varsovia y a partir del jueves, a200% con el derbi. Obviamente, te mentiría si te dijese que es un partido más. Me he criado aquí y desde que tengo uso de razón he ido a los partidos del Real Betis Balompié. He acudido a acompañar a mi equipo muchas veces al campo del Sevilla y no te puedo decir que es un partido más por el sentimiento bético que tengo".

Isco en la sesión previa al derbi / Manu Colchón

En pleno proceso de recuperación

Isco, por su parte, sigue recuperándose tras volver a pasar por quirófano. Se espera que pueda estar comenzando el proceso de readaptación a finales de noviembre y ya después, sobre el césped, para mediados del mes de enero.

Al ser uno de los capitanes, lejos de quedarse en casa y a sabiendas de la importancia del choque, ha querido acompañar a sus compañeros y darles un último aliento antes del choque en Nervión.