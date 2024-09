Manu Fajardo sobre el derbi: "Te mentiría si te dijese que es un partido más"

SEVILLA/Tras la victoria importantísima del conjunto heliopolitano en el Villamarín ante el RCD Espanyol, el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, atendió a los micrófonos de Canal Sur para hablar detenidamente sobre la actualidad del equipo de las trece barras. Lo hizo sobre varios temas, dejando varios titulares sobre cosas importantes en el futuro próximo del club.

Una de las intervenciones más destacadas del director deportivo verdiblanco fue sobre El Gran Derbi que se avecina la próxima semana: "En la quiniela pongo un 2, obviamente. Sé que los derbis son especiales, que puede pasar cualquier cosa, pero confío en mi equipo, que lo podamos sacar adelante. Pero ahora mismo focused en el jueves, con la mente puesta en Varsovia y a partir del jueves, a 200% con el derbi. Obviamente, te mentiría si te dijese que es un partido más. Me he criado aquí y desde que tengo uso de razón he ido a los partidos del Real Betis Balompié. He acudido a acompañar a mi equipo muchas veces al campo del Sevilla y no te puedo decir que es un partido más por el sentimiento bético que tengo".

En ese partido, a no ser que se produzca una dramática lesión el jueves en competición europea, estará Giovani Lo Celso, la sensación ahora mismo de este equipo. Sobre su fichaje también habló el director deportivo: "Teníamos preparado el movimiento de Gio con bastante antelación. Ya habíamos mantenido conversaciones con su agente y el propio jugador, siempre con máximo respeto a su entidad. Llegó la acción con la salida de Fekir y rápido la reacción. Con él tenemos una relación muy linda, al igual que con Pezzella y Guido. Aquí está, dándole satisfacción a la afición del Betis".

L Celso y Vitor Roque, con Haro y Fajardo. / Juan Carlos Vázquez

Joaquín y un nuevo papel clave

Precisamente en esa incorporación del argentino en el último día de mercado también tendría un papel importante uno de los nuevos miembros de la comisión deportiva verdiblanca, Joaquín Sánchez, cuyo papel analizó Manu Fajardo de la siguiente forma: "No te aburres en los viajes, no te aburres. Para mí, como bético, es una gran satisfacción tenerle al lado. Es un eslabón más de una cadena y un gran equipo de trabajo. Desde el cero ego y la máxima responsabilidad contribuye de gran manera para que jugadores como Vitor o Gio estén hoy en el Real Betis Balompié".

Joaquín en el calentamiento del partido ante el Valencia en su retirada / Europa Press

Precisamente el portuense estuvo presente la última vez que el equipo de las trece barras jugó la Champions League. Esta competición, tanto por el salto económico que daría a la entidad como por el prestigio deportivo que otorga a quien la juega, es el caramelito que desean comerse todos los béticos desde hace años. Este curso hay un salto de nivel en el once titular, pero no así en el fondo de armario de la plantilla, aunque el protagonista habla claro sobre lo que hay que pensar respecto a la máxima competición continental: "El inicio de Villarreal está siendo muy bueno, Athletic de Bilbao, Real Sociedad no ha tenido un buen inicio pero tienen una gran plantilla... A ver el Girona cómo reacciona jugando competición europea, jugar dos partidos a la semana, tienen un gran entrenador... Nuestro objetivo es quedar lo más arriba posible. Yo creo que no hay que renunciar a nada. Desde la máxima ilusión y humildad, ¿por qué tenemos que renunciar a algo tan bonito? Hay que ir paso a paso, primero Varsovia, luego derbi, pero siempre luchando por los objetivos".

A día de hoy, y aunque queda mucha liga, si el Betis gana el derbi tiene opciones (aunque mínimas) de irse al parón en puestos de Champions League y dejar muy tocados a los de García Pimienta, dejando latente un cambio de rumbo en la dinámica local en los últimos años.