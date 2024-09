La zurda de Lo Celso abre infinidad de puertas (1-0)

Sevilla/Reencuentro con el triunfo del Real Betis Balompié y otra vez con el mago Giovani Lo Celso como protagonista principalísimo. El zurdo de Rosario apareció en el momento justo, cuando ya todo se veía cada vez más oscuro, para conseguir un gol de muchísima calidad. Es cierto que el balón venía rebotado tras un centro de Pablo Fornals, pero la gran estrella de la escuadra verdiblanca, mientras esté Isco varado, no pudo ejecutar con más celeridad. Nada más recibir el balón, le pegó con el interior del pie izquierdo para colocársela imposible a Joan García, y eso no era nada fácil.

Fue el quinto gol de Lo Celso en idéntico número de partidos de Liga con la camiseta del Betis desde su retorno procedente del Tottenham y ya queda claro que el cambio por Fekir ha sido una excelente operación por parte de la dirección deportiva de la entidad radicada en el sevillanísimo barrio de Heliópolis. El campeón del mundo con la Albiceleste ha caído de pie en su retorno, todo lo que intenta le sale a la perfección y, salvo el día del Mallorca, eso equivale a la suma de puntos para los suyos, lo que es una noticia aún mejor si cabe.

Pero nada es casualidad en ese sentido, todo lo contrario, es una causalidad debido a la calidad del futbolista rosarino tanto a la hora de manejar su pierna izquierda como en la sapiencia con la que desarrolla el juego. Siempre está posicionado para ofrecerse a sus compañeros, para hacerles la vida más fácil con su referencia en esa línea tan complicada como es la mediapunta. Desde allí se dedica a surtir de balones a las dos bandas, ocupadas esta vez por Abde y por un Iker Losada que fue la principal sorpresa en la alineación facilitada por Manuel Pellegrini antes de afrontar la cita con el Espanyol.

Algunos de esas pelotas son aprovechadas, sobre todo cuando ésta le cae a Abde por el sector izquierdo, en otras también aparece Bellerín por sorpresa por la banda derecha. Sólo le faltan a Lo Celso algunos socios más, sobre todo, los dos que ocupan las posiciones de medios centro, que se echan de menos a la hora de hacerles más daño a los rivales.

Primer aviso de Bakambu

Hasta Bakambu parecía con ganas de sumarse a la fiesta y en el minuto 3 ya había tenido la primera oportunidad clara de gol en un pase profundo de Bellerín, pero Joan García comenzó a avisar de que es un porterazo a pesar de su juventud. El propio Lo Celso tendría la segunda aproximación interesante en una dejada de cabeza de Abde (13'), después lo intentó Altimira con un disparo con el interior desde fuera del área que no llegó a poner en muchos apuros a Joan García (21') y en un barullo llegaría dos buenas opciones para Abde y Lo Celso, pero ninguno de los dos pudo superar a Joan García (34').

El Betis partió con cinco novedades en su alineación respecto a la última cita contra Las Palmas, pero no tuvo fácil hacerse con el control ante un buen Espanyol

El Betis, que había partido con cinco novedades en su alineación respecto al último partido frente al Las Palmas, no tuvo fácil coger las riendas del partido frente a un Espanyol bien plantado y con la firme intención de cazar algún contragolpe para hacerle daño. Sólo lo consiguió una vez ya avanzada la segunda parte y Rui Silva realizó una buena intervención en un disparo del lateral Romero llegando desde atrás.

El penalti de Abde

Eso ocurrió en el minuto 73 y muchísimo antes, concretamente en el final del primer periodo, debieron ponerse por delante los anfitriones. En plena fase de acoso estuvo a punto de llegar el derribo. Abde peleó con El Hilali y éste lo derribó con claridad dentro del área. Penalti a favor y, como ya sucediera frente a la Real Sociedad, el marroquí coge el balón como en el colegio. "Me lo han hecho a mí y lo tiro yo" parecía que decía mientras a Pellegrini lo comían los demonios en su área técnica. No servía la eficacia de Lo Celso en el único que había tirado hasta ahora frente al Getafe, el extremo izquierdo no soltaba el balón y lo quería tirar él.

Esta vez Abde no hizo la frivolidad del día de la Real, con el tiro a lo Panenka, pero localizó mal el lanzamiento, a media altura, y Joan García se lo paró. Pellegrini multiplicaba por mil su enfado de manera más que lógica. "Tenga por seguro que eso no se volverá a repetir", le decía el chileno al micrófono de Ismael Medina al final del encuentro para dejar claro que hasta aquí se ha llegado con esa actitud de Abde.

Pero Pellegrini no se tiró piedras contra su propio tejado y mantuvo al futbolista en el campo tras el descanso para que siguiera colaborando en las llegadas del Betis hasta el área rival, algo que suele hacer muchas veces. Incluso pudo marcar en un balón que remató con el hombro, en posible fuera de juego, y que condujo a otro paradón de Joan García (53'). Antes, Lo Celso lo había intentado de rosca con una nueva intervención salvadora del cancerbero espanyolista (52').

Pellegrini movía fichas para darle más mordiente al equipo, pero no perdía el equilibrio con Johnny y con Aitor Ruibal pendiente del lateral Romero

Los minutos finales se acercaban con Pellegrini moviendo fichas para refresco a los suyos y con ello muchísimo más peligro. Vitor Roque y Pablo Fornals eran las armas ofensivas, Aitor Ruibal era un mix, pues tanto atacaba como defendía a Romero, el más peligroso de los visitantes, mientras que Johnny se ocupaba de restar mucho mejor que sus dos antecesores en la zona media.

El Betis, con Fornals mucho más centrado para apoyar a Lo Celso, dio el paso adelante y halló el premio en ese balón que le cayó al argentino para que demostrara que la cabeza le funciona jugando al fútbol a una velocidad que sólo tienen los privilegiados. Interior del pie, pase fuerte al recogepelotas que está detrás de la portería y ni Joan García, ni nadie, podían llegar ahí. Explosión de júbilo para todos los béticos, como se reflejó en la fiesta final con vistas a motivar a los futbolistas para las próximas citas, y es que con futbolistas como Lo Celso todo se ve mucho mejor.