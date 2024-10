Pellegrini: "En los derbis hay que tener el corazón caliente y la cabeza fría"

Sevilla/Manuel Pellegrini habló ante los medios de comunicación en la previa del encuentro ante el Sevilla, un "partido siempre muy especial para el hincha", pero tres puntos más en LaLiga, por lo que incidió en su idea de que su objetivo prioritario es el alcazar los retos marcados en la temporada.

Estado anímico: "El equipo lo veo bien, aunque hubira sido mejor venor de ganar en Europa en una competición, la Conference League, en la que teneos que clasificarnos ya veremos en qué posición. La liga es distinto, porque cuando se pierden los puntos se pierden defitivamente y es un encuentro ante el máximo rival. Anímicamente estamos bien, con menos puntos en liga de los que hemos merecido, pero no hay que mercecerlos sino ganarlos, y después con la tranquilidad de haber descansado estos dos días para llegar de la mejor forma posible".

Psicología: "El derbi es un partido que por más que uno trata de controlar la emoción, muchas veces el ambiente y el momento te lleva a cometer errores que terminan ex expulsiones. Por eso es importante tener el corazón caliente y la cabeza fría para no cometer errores ni caer en provocaciones. Espero que tengamos la madurez para que no pase lo de años anteriores".

Presión por ganar ya: "Quiero ganar siempre todos los partidos. El hincha claro que lo disfruta de una manera especial estos triunfos. En anteriores partidos contra el sevilla hicimos partidos muy buenos sin pdoer lograr el triunfo en liga, sí en la Copa. Para mí el objetivo prioritario es el de toda la temporada. No estaría más contento si ganamos al Sevilla y no vamos a Europa. Tenemos que intentar hacer las dos cosas y esa es nuestra mentalidad, porque ganar sería una gran alegría para la afición, subiríamos puestos en la clasificación y seguiríamos mejorando en la parte futbolística".

Marc Bartra: "Ya está prácticamente listo. Decidimos no llevarlo a Polonia yq ue se quedara trabajando aquí un par de días más. Hablaremos con el cuepor médico, pero es probable que esté en la lista de citados".

Derbis pasados: "Siempre intentamos ganar y en el Sánchez-Pizjuán hemos hecho buenos partidos sin lograrlo últimamente. A ver si lo logramos, pero las estadísticas pasadas mo sirven para el próximo encuentro. El equipo trata de ser maduro para lograr una victoria más que para la hinchada son los tres puntos más importantes del año".

Mensaje de calma: "Espero que no haya ningún tipo de incidente porque el derbi le hace mucho bien a la ciudad. Es un partido que atraea mucha gente y es importante que la rivalidad se mantenga lo más arriba posible en lo deportivo, no en lo extradeportivo, que es lo que le hace daño al fútbol".

Estado físico: "Jugamos el jueves y tuvimos un viaje largo, por lo que nos heos dedicado estos dos días más a descansar para estar al 100%, porque en estos partidos hay que estar física, futbolistica y tácticamente en lo más alto. Lo he dicho siempre. Jugar los jueves pasa factura el domingo y por eso trato de hacer rotaciones siempre. Pero si no se gana el derbi no se puede poner como excusa haber jugado el jueves".

Acciones a balón parado: "Estamos recibiendo muchos goles en acciones a balón parado. Pero no tenemos que estar preocupado sólo por eso, sino de todo el rendimiento defensivo y ofensivo y todo lo que desequilibra un partido".

Lo Celso: "Ojalá que mantenga el rendimiento de los partidos anteriores. Pero no creo que un jugador solo pueda cambiar a un equipo. No estamos finos en la parte ofensiva, pero no es cuestíon de un solo jugador, sino de un funcionamiento colectivo y el rendimiento individual de todos los futbolistas. Tiene una pequeña contractura y un partido más habría sido negativo y por eso no fue a Varsovia, porque sumaba muchos minutos. Creo que hubiese sido malo meterle un partido más, pero estará ya en condiciones de jugar sin ningún problema".

Portería: "Rui Silva viene haciéndolo bien, aunque Adrián dio mucha seguridad y confianza al equipo ante el Legia. Los jugadores se empapan de lo que es este partido".

Bakambu: "Lo veo muy motivado, lo hemos ido dosificando en cuanto a minutos e irá retomando su nivel".

Sevilla: "En los derbis nunca se sabe a qué equipo te vas a encontrar. Están buscando un nuevo funcionamiento futbolístico, algo que no es fácil. Se ve un nuevo estilo de juego".

Sabaly: "Es probable que para después del parón esté disponible. Ojalá llegue a ese primer partido y si no lo hará unos días después".