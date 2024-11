Bakambu se sincera: “No me gusta estar sólo en el ataque”

SEVILLA/Está totalmente claro que el principal problema del Real Betis Balompié esta temporada, al margen de las constantes y numerosas lesiones a las que está teniendo que hacer frente la entidad en la zona del centro del campo, es la falta de puntería de sus delanteros. Chimy Ávila, Juanmi, Vitor Roque y Bakambu... Todos generan ocasiones, en mayor o menor medida, pero fallan un porcentaje altísimo de ellas. Esta cifra es muy llamativa en el caso del brasileño, pero sus compañeros también tienen números bastante pobres en relación al acierto de cara a portería y las ocasiones que generan.

Cuando no llegan los goles, la responsabilidad recae de forma gradual, normalmente, de aquellos por los que la inversión ha sido mayora los que han tenido una menor apuesta por parte del club. Aquí aparece con fuerza el nombre de Cédric Bakambu. En el pasado mes de enero la dirección deportiva comandada por Manu Fajardo hizo una apuesta muy seria por él, pero entre las lesiones y la recuperación que está viviendo en estos momentos, no ha podido responder con creces a lo que se pagó por él.

Bakambu, en plena acción. / José Ángel García

Prefiere jugar con dos delanteros

En El Sadar ante Osasuna le vimos por primera vez en una doble punta junto con Vitor Roque y aquí mandó un mensaje al cuerpo técnico sobre sus preferencias: "No me gusta estar sólo en el ataque".

"A mí me gusta mas jugar acompañado, ¿sabes? Da igual si es un delantero o si es un número 10, pero no me gusta estar solo en el ataque. Por eso el día de Osasuna con Víctor Roque o Chimy y también con Giovanni, que tiene muy buen pase... O Isco, que todo el mundo lo sabe y que tiene mucha calidad también. Lo más importante es jugar con compañeros, me gusta asociarme en el juego, pedir la pelota en profundidad también. Eso es lo que me gusta más en el campo", comentó.

Bakambu entrenando junto con sus compañeros / Joaquín Corchero | Europa Press

Una lesión que le afecta

En una entrevista con Estadio Deportivo, el delantero original de Francia ha dejado muy claro que la lesión le afectó, porque ha sido la más grave de su carrera, pero que está tranquilo porque sabe que recuperará su mejor nivel: "Es la primera vez en mi carrera que tengo una lesión así. ¿He sufrido? Sí, porque yo pensaba volver a mi máximo nivel en un par de semanas, pero hay una diferencia entre lo que quiero yo y la realidad. Entonces hay que tener paciencia, pero yo estoy trabajando mucho con el cuerpo técnico, médico y sigo el buen camino".

"No sé, a nivel físico a veces quieres hacer algo, pero el cuerpo no te va a dar la movilidad que tú quieras y entonces te va a costar para volver a tu nivel. Tienes que hacer más cosas que antes, hay que trabajar más que antes y por eso te digo que estoy aprendiendo también. Pero está bien, ahora me siento mejor cada semana, cada día, entonces hay que seguir y nunca abandonar", comentaba sobre su puesta a punto. Además, también hizo referencia a lo importante que es poder mejorar en competición europea y lo que puede aportar él como jugador experimentado: "Yo quiero jugar todos los partidos a mi máximo nivel como antes. Pero la realidad hoy es que necesito un poquito más de tiempo para llegar a este nivel. Pero el camino está bien y yo te digo, hoy tenemos cuatro puntos, quedan tres partidos. Hay que hacer las cosas bien para clasificarse".