Bartra y el deseo compartido con Diego Llorente de volver a la selección

Sevilla/Uno de los capitanes del Betis, Marc Bartra, ha comparecido junto a Manuel Pellegrini en la rueda de prensa previa al partido ante el Celje. Y en la misma, el central no ha ocultado, fruto del gran momento que atraviesa, su ilusión por poder regresar a jugar con la selección española, algo a lo que también aspira su compañero Diego Llorente.

"A día de hoy no hemos hablado de la selección, pero tanto él como yo lo tenemos presente. El Betis seguro es de los mejores equipos españoles. Estos años estamos arriba y si damos un buen nivel, el seleccionador da oportunidades. Eso tiene a todos los jugadores españoles vivos. Es algo que he tenido la suerte de estar allí tres años y estar en la selección es de las experiencias más bonitas. Ojalá pueda ser Diego y todos los españoles del equipo", ha indicado al respecto el central verdiblanco, que también ha resaltado el buen trabajo y la sana competencia que hay en defensa con Llorente, Natan y Mendy: "Cuando estás en un equipo con compañeros de nivel sale ganando el grupo. En toda mi carrera he tenido siempre mucha competencia en mi puesto. Además, siempre he competido conmigo mismo. Mi relación con Natan, Diego y Mendy es de una competencia sana. Con Diego estamos todo el día hablando de fútbol, de la defensa… Natan tiene condiciones brutales, escucha y tiene mucho compromiso, y Mendy igual. Estamos bien seguros ahí jugando entre nosotros".

A nivel personal, Bartra se ha mostrado satisfecho por lo bien que se encuentra de la lesión que tuvo en el talón de Aquiles y su buen rendimiento. "Desde el día después de mi operación hice todo lo posible para llegar lo mejor posible. Cuando hay lesiones hay dos opciones. Coger el papel de víctima o todo lo contrario, como en mi caso. Estoy contento con mi rendimiento. Es importante que el equipo me vea en el día a día de que puedo trabajar bien. En ese aspecto estoy contento. Puedo seguir mejorando a todos los niveles y estoy por y para el Betis", ha expresado el defensor verdiblanco, contento también por ese rol de capitán: "De pequeño, en el Barça y la selección siempre he sido capitán. Creo que es algo que llevo dentro. He aprendido mucho de Xavi, Puyol, Joaquín… compañeros con una capacidad de liderazgo increíble. Aporto mi experiencia y mi compromiso. Hay un equipo muy comprometido. No ser un ejemplo de palabra, sino de hechos. Somos varios los que podemos hacer esa faceta. Me sale de dentro. Sabemos que lo más importante es la unión y siempre achaco a eso. Cuando he ganado títulos siempre he tenido un equipo unido".

En cuanto al partido ante el Celje, el mensaje de Bartra ha sido claro: "Los clubes que suelen estar en tres competiciones saben lo duro que es mantenerse en las tres. El equipo en Liga está ahí arriba. En Copa vemos que ha habido años que hemos estado casi en semis, la ganamos un año… Estoy volviendo a sentir esa unión. El mensaje que hay que dar no es aquí, sino en el campo. Ahí es donde hay que hablar. El equipo está capacitado para decir en Europa 'aquí estamos'".

Por otro lado, Bartra ha repasado las siguientes cuestiones:

El adiós de Canales

"Fue un jugador importante para nosotros y es algo personal si crees que ha terminado o no un ciclo".

Momento de Isco

"Lo veo unos días más sonrientes. Más suelto, ya se quitó la bota, se le ve andando y sonriendo mejor. Me alego por él. Isco es fútbol y es de nuestros mejores jugadores y ojala se recupere lo antes posible. Es mucho lo que se pierde sin él. Cuando vuelva a ser un gran fichaje para esta temporada".

La situación de Valencia

"Son dos cosas. El nivel humano y otra, la a unión del equipo. Una unión dentro y fuera del campo. Cuando reúnes a un grupo humano tan excepcional pasan estas cosas. De26 jugadores, de nuestro bolsillo ayudamos a la gente que tanto lo necesita. Se habló entre nosotros, creo que es un acto de humanidad muy grande. Estoy orgulloso de mis compañeros, del club en el que estamos y de la afición. Esa es la grandeza del Betis".

El estado anímico de Fornals

"Antes del partido estábamos comiendo y viendo imágenes muy duras. Estamos en un momento a nivel de sociedad muy duro. Somos conscientes de ello. Pablo tiene a gente tan cercana que es normal que le afecte".

El cambo de estilo de juego del Betis

"Más que el sistema es la idea de juego, lo importante es que con la idea que nos da el míster estamos muy cómodos. Es verdad que cambia cuando hay un jugador u otro, pero si tenemos algo es esa capacidad de adaptación. Lo demostramos en San Mamés. El rendimiento está siendo importante".