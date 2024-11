Pellegrini: De la vuelta de Lo Celso a los problemas de Marc Roca y la ilusión de Isco

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha comparecido junto a Marc Bartra en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves ante el Celje en la Conference League y en la misma ha dado a conocer el estado de Giovani Lo Celso, quien según el chileno podría reaparecer ante el Celta el próximo domingo.

"Seguimos con las mismas cinco bajas que en el partido anterior: William Carvalho, Marc Roca, Lo Celso e Isco y se suma Bellerín, que tuvo un golpe ayer en el entrenamiento. El resto jugadores están todos en condiciones. Lo de Lo Celso ya empezó a moverse un poco más. Va a hacer trabajo con el grupo mañana, viene el parón FIFA y hay un reglamento para los clubes que hay que cumplir. Nos hubiera gustado que trabajara aquí, pero el jugador está en condiciones y a ver si puede tener unos minutos el domingo aquí. Luego se irá con su selección", ha indicado Pellegrino sobre el jugador argentino, del que agregó lo siguiente: "Todo el mundo sabe que no está para jugar dos partidos con su selección. Hay un contacto permanente por la situación de Lo Celso entre el cuerpo médico de ellos y el nuestro. Es facultad de la selección llamarlo. Él está entrenando por su cuenta, veremos entre viernes y sábado cómo se encuentra para ver si está citado para unos minutos el domingo".

Cuestionado por si la vuelta de Lo Celso supondría un cambio de sistema, el preparador santiaguino ha puesto siempre en valor la figura de los jugadores: "Un vez que Lo Celso esté bien e Isco también, veremos con los jugadores que tenemos cuál es el sistema para jugar. Jugar siempre con dos delanteros lo hemos hecho. El equipo tiene una idea que la varía poco. Queremos ser protagonistas con el balón, apretar arriba… De lo que sí estoy muy seguro es que los dos van a ser muy bien recibidos al margen del sistema que juguemos. A mí el sistema me da igual, no es el causante de ganar o perder. Contra el Atlético hicimos un gran partido, luego con el mismo sistema ante el Athletic en el primer tiempo no funcionó. El rendimiento de los jugadores, las características de los jugadores es lo importante. Esas características de los jugadores el entrenador tiene que unirlas para ser un equipp competitivo".

También Pellegrini ha analizado la situación de otros jugadores lesionados en estos momentos, como son Marc Roca e Isco, con sensaciones muy diferentes. "Dentro de las bajas se me había olvidado Marc Roca. La evolución no ha sido la que esperábamos. Gio evolucionó más rápido. Ahora, después de 15 días ojalá pueda estar recuperado. Es difícil dar un plazo. A medida que hace trabajó más duro a ver si el tobillo aguanta. Es difícil dar una fecha", ha dicho sobre el centrocampista catalán, mientras que con el malagueño se ha mostrado más optimista en la evolución de los plazos de la lesión: "Está evolucionando bien. Quizás la evolución de esta segunda operación es mejor que la de la primera, es lo que él dice. Camina de forma normal. Semana tras semana va ir viendo la carga de trabajo que aguanta para ver cuándo está. No creo que este año esté listo para jugar, pero por cómo va, los plazos pueden ser más cortos".

Por último, con respecto a la situación de la enfermería, el preparador heliopolitano ha anunciado la baja de Bellerín para este jueves y la presencia en la lista de Ángel Ortiz: "Ángel Ortiz es un jugador al que ya conocemos. Ha entrenado muchas veces con nosotros. Alterna en el filial con Pablo Busto. Así, con la ausencia de Bellerín y Aitor, teneos sólo a Sabaly, así que estará citado. Tiene velocidad y tendrá su espacio, lo seguimos todos los partidos".

Por otro lado, Pellegrini también ha tratado las siguientes cuestiones:

Ganar al Celje para empezar a sumar

"Sacar un punto de seis no es lo que esperábamos. Queríamos tener más puntos para conseguir antes la posible clasificación. Si queremos tener posibilidades de seguir hay que sumar de a tres. Los tres puntos en casa son fundamentales después de los dos primeros resultados".

El mejor momento de la temporada

"En cuanto al momento del equipo, sí. Sacar 7 de 9, además de jugar contra Osasuna y Athletic fuera y dentro ante el Atlético es un rendimiento altísimo, me tiene muy contento. En cuanto al juego, perdimos muchos puntos en partidos que merecimos ganar. El otro día sumamos un punto y quizás el Athletic merecía más. Son distintos periodos de la temporada. Hemos tenido lesiones importantes dentro de la misma posición del campo. Le corresponde al técnico buscar soluciones y los jugadores han respondido plenamente ya sea con el cambio de sistema, de jugar con dos delanteros… Primero está la idea y luego la ejecución. La ejecución de las órdenes es siempre lo más complicado, por eso siempre destaco a los jugadores por encima de cualquier técnico".

La opción de vuelta de Canales

"Con Sergio he hablado mucho estos años. Nos aportó mucho en el campo y la capitanía. El habló conmigo, sintió que su etapa estaba completa. El club estimó que la oferta por él era buena y Sergio tomó otro rumbo. Me alegro por él, está en un gran club como es Monterrey y con un gran entrenador como es Demichelis".

El Celje

"Tienen un técnico español que conoce bien el fútbol de España. Lo que dije antes de jugar en Varsovia y ante el Copenhague, son partidos complicados. Son rivales que salen a ganar siempre en sus ligas, y habrá que hacer un partido completo. Hay que trabajar también sin balón para tener el control del tiempo del partido. Exteriormente parece que eran rivales fáciles, pero nosotros dentro sabemos que son equipos complicados".