Bartra-Diego Llorente, sólida premisa para crecer desde atrás

Sin una buena pareja de centrales no se puede salir ni a tirar la basura. Y con ella bien firme, con los pies asentados en la hierba, un equipo gana en confianza para animarse a tirar hacia arriba. Bartra y Diego Llorente mezclan de maravilla. El catalán, elástico en el quite y con distinción al jugarla –enorme cómo saca el balón antes de que Fornals asista a Fekir en el mano a mano que malogra el francés– y el madrileño, con enormes tablas para imponer la rudeza necesaria en la marca y no cometer ni un error con el balón en zonas calientes. Ambos, con un Marc Roca de menos a más, sofocaron las embestidas iniciales del Alavés y le brindaron a los jugadores de ataque la posibilidad de apuntillar luego.

Defensa

Jugó su primer partido como titular el suizo Ricardo Rodríguez y le costó cogerle el pulso al partido en el rincón izquierdo de la zaga verdiblanca. El Alavés lo detectó pronto y cargó el juego por esa zona, donde Carlos Vicente percutió con más fuerza que claridad a la hora de quitarse la peolta de encima. Mejor para el Betis. Y no fue porque el helvético echara de menos la ayuda de Juanmi por delante. De hecho, el malagueño, generoso en el repliegue, fue amonestado en su segunda entrada ruda a Carlos Vicente, bastante menos merecedora de amarilla que la primera.

El denominado por su afición como Glorioso suele salir a tope de revoluciones en Mendizorroza y el Betis salió con un punto menos de intensidad que se reflejó en los balones divididos, las disputas, las fricciones. Esos componentes del juego que le gustan menos a William Carvalho (perdió demasiados balones). Menos mal que, cuando el Alavés recuperaba la pelota cuando el Betis trataba de salir desde atrás, los centrales anduvieron despiertos para encimar, anticiparse y meter la bota ante los jugadores más ofensivos dispuestos por Luis García Plaza, Stoichkov y Kike García.

Poco a poco, Marc Roca se fue haciendo con el sitio por delante de los centrales, el Betis sofocó esa primera acometida vitoriana y por fin Fornals, Fekir y Juanmi entraron más en juego mientras Aitor Ruibal se peleaba con los centrales.

Ataque

Era fundamental que el Betis se sacudiera esa presión tan pegajosa de los primeros minutos. Y lo logró recuperando varios balones ante los medios del Alavés, Guevara y Blanco, en zona comprometida para los vascos. Ahí sí afloró la mayor calidad del Betis en sus combinaciones ofensivas y de hecho la ocasión más clara de la primera mitad fue el centro de Aitor Ruibal desde la derecha que envió alto Juanmi con su proverbial instinto para ponerse de gol (12’).

Tras el descanso, el Betis, que ya había dado un paso adelante con la mejoría de Carvalho, metió atrás definitivamente al cansado Alavés con el juego punzante de Abde y Chimy Ávila.

Virtudes

A falta de que vuelva Isco, el sistema defensivo cuaja en el Betis.

Talón de Aquiles

La zurda de Fekir no es infalible aunque a veces lo parezca.