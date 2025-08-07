Los aficionados del Betis podrán acceder al estadio con el móvil

El Betis pone por segunda temporada consecutiva el abono digital como opción para que el socio pueda acceder a los partidos en el estadio de la Cartuja mediante sus teléfonos móviles. Este método no requiere del carné físico y para descargarlo los abonados deberán pulsar el enlace del correo electrónico que el club ha enviado respecto a esta cuestión. Una vez dentro del enlace deberán añadir a Google Wallet o a Cartera de Apple en función de si el dispositivo es iOS o Android y de esta forma el abono ya estará disponible en la aplicación correspondiente.

En el caso de los dispositivos Android, los aficionados deben asegurarse de que tienen activada la opción NFC, o en el caso de que el teléfono no cuente con esta tecnología el abonado dispondrá de un código QR para acceder al estadio.

El abono también se podrá descargar mediante la app del club siguiendo una serie de pasos: Primero, una vez abierta la aplicación, se deberá seleccionar el icono del avatar e identificarse con los datos del carné (ID y PIN) requeridos. Posteriormente, deberán clicar en 'gestionar mi abono' y seleccionar la opción de descargar en Wallet. Una vez seleccionada la opción que corresponda (en función de si es iOS o Android) debrá clicar en añadir para su instalación en el móvil y finalizar el proceso de descarga. El club ha realizado un vídeo en el que se explica paso a paso.

El traslado a la Cartuja ha extendido el proceso de renovaciones y por ende el envío de los abonos físicos, por lo tanto, habrá abonados que se vean en la obligación de descargar su abono digital porque no podrán contar aún con su abono físico para el primer partido de temporada, el viernes 22 de agosto contra el Alavés.