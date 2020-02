Dolorido por una derrota que aleja (todavía más) al Betis de los puestos europeos, Rubi hablaba tras la derrota ante el Barcelona en el Benito Villamarín. El técnico catalán mostró su enfado por la no expulsión de Sergi Roberto en la primera mitad, aunque sobre todo, por no haber podido rascar algo positivo tras haber maniatado a uno de los grandes equipos de la competición.

Balance del partido: "La primera parte fue muy buena. Vimos un partido intenso, se disputaba cada balón como si fuera el último. Cometimos alguna ingenuidad, es evidente, sobre todo con el 2-1, no fuimos capaces de llegar al descanso con ese marcador. Nos precipitamos con alguna falta rápido, no defendimos ese balón como si nos fuera la vida. En la primera parte hicimos méritos para irnos con la victoria. En la segunda nos ha costado mucho. no conseguimos tener posesiones largas, y sobre todo esos cinco pases definitivos que tuvimos al final, las entregamos al rival. Ese último pase en la segunda parte nos ha matado para no tener alguna posibilidad de gol. Una pena. Lo que más me duele es no podes sacar nada y que acabes encajado dos goles con dos faltas laterales cuando sabes que el rival te puede hacer goles de mil maneras otras".

Tramo final de la primera parte: "El final del primer tiempo, tras el empate 1-1, lo pasamos mal porque no apretábamos arriba, pero nos rehicimos. Con el 2-1 vimos al Barça tocado. Además, en el minuto 38, tenían que haberse quedado con diez. No hay discusión, es claro. Si añades que no lo matas en tu momento bueno, y que nos ha faltado picardía en los minutos finales de la primera parte, lo hemos pagado. No puedes cometer errores ante este equipo, y lo hemos cometido. En la defensa a balón parado, salvo en el córner de Vallecas y ante el Espanyol, fallábamos poco. Hoy nos ha fallado. cuando parecía domesticado, vuelven a aparecer los errores. Habrá que entrenarlo para que no nos vuelva a pasar"

La actuación arbitral: "En mi pesar está más en el no haber ganado y que nos vayamos con dos goles a balón parado. Me puede más eso. Pero hay veces que te corroe. Y luego la ves y dices "¿cómo no va a ser amarilla eso?". Ellos pueden discutir alguna jugada, lo tengo que aceptar. Pero con este tipo de rivales, con uno menos en el minuto 38, hubiera sido otro partido. En la segunda parte no hemos estado bien, tengo que reconocerlo. El partido sigue y hay que seguir peleando".

Fekir: "La primera media hora de Fekir ha sido para enmarcar. Ha sido estratosférico, cómo ha jugado. Lo hemos cambiado de perfil y sigue jugando bien. Se ha llevado un castañazo con una patada atrás que no sabíamos si iba a poder jugar la segunda. La desesperación de sufrir este tipo de acciones le ha hecho equivocarse. También podría haber sido más permisivo. Pero él se ha equivocado, esperemos que sus molestias no acaben en lesión".

Europa: "La temporada no está finiquitada. El tiempo me dará la razón. Vamos a ganar al Leganés, luego recibir al Mallorca. El equipo me está dando buenas sensaciones y va a ganar muchos partidos de aquí a final de temporada"

El resultado final: "Puede ser justo. Estamos jugando contra un gran equipo y si te equivocas, lo pagas"

Falta de regularidad: "¿Por qué no se puede enganchar? No es fácil recortar esta distancia, pero vamos a pelear hasta el último minuto para reducirla. Hace unas semanas estábamos a ocho, después a seis. Ahora son nueve. Si ganamos el domingo, nos pondremos a siete o seis. Estamos a tiempo de un arreón"